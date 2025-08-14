El primer posteo de River tras la presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid

El día que cumplió 18 años, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid. Luego del acto protocolar, el mediocampista tomó la palabra y allí dio un discurso en el que se mostró contento por su llegada al club español, y generó la indignación de los hinchas de River, ya que no nombró a su ex equipo.

Minutos después de esta situación, la cuenta oficial del Millonario publicó el primer posteo del día, aunque el mismo no está relacionado con la transferencia del oriundo de Azul al Merengue, sino que lo está con el aniversario de un título histórico e importante para la institución.

Es que, este 14 de agosto se cumplió el 50 aniversario de la consagración del Torneo Metropolitano 1975, certamen en el que de la mano de Ángel Labruna, River volvió a ser campeón de un torneo a nivel local y cortó la peor racha de su historia, de 18 años sin un título.

“Un día como hoy, hace 50 años, el país se vestía de rojo y blanco para festejar uno de los títulos más importantes de nuestra historia. De la mano del eterno Ángel Amadeo Labruna, River cortaba una racha adversa de 18 años y se consagraba campeón del Metropolitano 75”, reza el posteo del Millonario.

Además, en la imagen que acompaña a la publicación, el Millonario mostró al plantel campeón de ese certamen y el mítico globo aerostático que voló por encima del Estadio Monumental luego del título, y que es el motivo de la camiseta alternativa del equipo en esta temporada.

El primer posteo de River tras la presentación de Mastantuono en Real Madrid.

Mastantuono habló sobre River en conferencia de prensa

Minutos después del discurso que indignó a los hinchas de River, Franco Mastantuono habló en conferencia de prensa y ante las preguntas de los medios nombró en más de una oportunidad al Millonario, tanto para contar su paso por el club, como también para destacarlo por su importancia en América.

“Agradezco mucho a los fans por el cariño que me brindaron cuando llegué. Cuando se hizo oficial, mi cabeza estaba puesta en River, pero cuando llegué a Madrid me enfoqué en este club”, comentó el argentino sobre sus últimos días en el Millonario, con quien disputó el Mundial de Clubes.

“Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River. Es un orgullo pasar de River, que en mi opinión es el club más grande de América, al club más grande del mundo como es el Madrid”, cerró el oriundo de Azul para destacar al elenco de Núñez, y a su vez, volver a elogiar a su nuevo equipo.

