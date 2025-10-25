En el medio de la crisis, un histórico de River salió a defender a Marcelo Gallardo: “Tenemos al mejor”

Marcelo Gallardo es uno de los principales apuntados por el mal 2025 de River. La derrota por penales ante Independiente Rivadavia se sumó a la lista de objetivos no cumplidos del Millonario, que ahora solo le queda el Torneo Clausura para intentar cerrar el año con una vuelta olímpica. El futuro del DT es incierto, sobre todo si no logra ganar el campeonato local.

“Tomaremos las decisiones que tenemos que tomar“, declaró el entrenador en conferencia de prensa, que catalogó su situación como un “momento de mierda“. En el medio de la críticas, un histórico del club y bicampeón de la Copa Libertadores salió a defender al Muñeco.

Se trata de Rodrigo Mora, uno de los delanteros que supo ser clave en el primer ciclo de la era Gallardo. El uruguayo se pronunció en sus redes sociales y no dudó en respaldar al estratega: “Si supimos disfrutar de las buenas, ¿cómo no te vamos a bancar en este momento?”.

“Hace un tiempo deseábamos tu regreso. Solo hay que creer y tener paciencia porque tenemos al mejor”, completó el exfutbolista de 37 años en su cuenta oficial de Instagram. En el medio de las críticas, Morita se despachó con una fuerte banca para el Muñeco.

Qué dijo Gallardo sobre su futuro

A la hora de hablar de su situación, Gallardo expresó: “Nos queda reveer si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. En base a eso, analizaremos cómo terminamos el año y después tomaremos las decisiones que tenemos que tomar“.

Publicidad

Publicidad

“En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo, en estos momentos también debemos entender que posiblemente tendremos que atravesarlos solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos, pero cuando perdes no está nadie. Ahora aceptaremos la responsabilidad nuestra y veremos si nos podemos sobreponer”, agregó.

ver también River y Gallardo están regalando prestigio