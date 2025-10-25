Masivo pedido de los hinchas para que Marcelo Gallardo deje de ser el DT de River: “Renunciá”

La derrota por penales de River en las semifinales de la Copa Argentina volvió a poner a Marcelo Gallardo en el ojo de la tormenta. El descontento del público se sintió tanto dentro como fuera del Estadio Mario Alberto Kempes: en la cancha se la agarraron con los jugadores, en las redes con el entrenador.

Una vez concretado el penal de Sebastián Villa, que decretó un nuevo fracaso para el conjunto bonaerense, los hinchas pidieron la renuncia del Muñeco en las redes sociales. De manera casi unánime, los simpatizantes terminaron de soltarle la mano al estratega.

“Presentá la renuncia ahora”, “perdiste todo lo que podías perder”, “esta derrota es fin de ciclo“, fueron algunos de los mensajes del público riverplatense tras el golpazo en Córdoba. Un pedido que, por ahora, solo se ve reflejado en el mundo virtual.

Y es que, más allá de la final de la Supercopa Internacional con Talleres (que jugó gracias a una buena temporada del ciclo de Martín Demichelis), el segundo ciclo de Napoleón tuvo al Millonario muy lejos de sumar estrellas. Desde la vuelta del exitoso DT, el equipo no cumplió ninguno de los objetivos deportivos que se propuso.

Los pedidos de renuncia para Gallardo

Los fracasos del segundo ciclo de Marcelo Gallardo

El River de Marcelo Gallardo no ganó ningún título en este segundo ciclo. De hecho, no logró llegar a la final de ninguna de las competencias que disputó, más allá del mencionado encuentro ante Talleres a partido único disputado en marzo de este año.

En el ámbito local, obtuvo un 5° puesto en la Liga Profesional 2024 y se quedó afuera de local ante Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura. A eso se le suma la reciente eliminación de la Copa Argentina en semifinales ante Independiente Rivadavia.

En lo internacional, que supo ser el fuerte del Muñeco, también quedó en deuda: derrota en semifinales ante Atlético Mineiro en 2024, eliminado ante Palmeiras (perdiendo de local y de visitante) en cuartos de final de la 2025 y caída en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Qué dijo Gallardo sobre su futuro

En conferencia de prensa, el entrenador no respondió preguntas pero hizo un fuerte descargo tras el golpe sufrido en Córdoba. “De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo“, reconoció.

Sobre su futuro, expresó: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos, porque claramente los objetivos no se han cumplido. Después analizaremos cómo terminamos el año y tomaremos las decisiones que se tienen que tomar“.

