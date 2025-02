Es uno de los grandes referentes de River y le mandó un mensaje a Gallardo: “Quiero ser titular”

River Plate sigue sin arrancar futbolísticamente en este 2025. De hecho, en la jornada de hoy, el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo no jugó nada bien como visitante de San Lorenzo de Almagro y por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga.

Sin ir más lejos, los de Núñez no la pasaron nada bien y hasta pudieron haber perdido el cotejo en el Nuevo Gasómetro. La mayoría de los nombres propios no funcionaron de la mejor manera, pero hubo otros como Paulo Díaz que sí respondieron.

De hecho, el experimentado defensor chileno, ya referente en el plantel profesional de River, fue una de las figuras que tuvo el equipo del Muñeco ante los de Boedo. Y, una vez finalizado el compromiso, envió un claro mensaje para el cuerpo técnico.

A través del mismo, el ex jugador de Colo Colo, entre otros equipos, exteriorizó su deseo de ser titular en la mayoría de los encuentros. Cabe destacar que, en los dos partidos anteriores, el internacional con el seleccionado de su país había arrancado en el banco de los suplentes.

“No hubo explicación del por qué de la línea de tres, solamente se dio y empezamos a trabajar. Todos esperan su lugar, entran 11 titulares solamente y los otros tenemos que esperar”, comenzó exteriorizando Paulo Díaz en declaraciones brindadas a TNT Sports.

“Me ha tocado estar afuera, pero trabajando y ayudando desde donde me toque como siempre. Hoy me tocó estar en el once inicial y aproveché esa oportunidad. Hay mucha competencia porque estamos todos para ser titulares en este equipo”, profundizó el zaguero.

Y, por último, se refirió a la posibilidad que tuvo de irse: “Obviamente me pude haber ido pero sentí que puedo seguir siendo importante acá y hoy me toca estar dos partidos afuera. El tercero fui titular pero bueno, es una competencia bastante fuerte con jugadores de selección. Obviamente que quiero ser titular, pero eso depende solamente del técnico”.

Los números de Paulo Díaz en River

Paulo Díaz desembarcó en River Plate a mediados de 2019 y allí acumula 11 anotaciones y 2 asistencias al cabo de 186 compromisos de carácter oficial.

Los próximos partidos de River

8/2 – River Plate vs. Independiente

12/2 – Godoy Cruz de Mendoza vs. River Plate

16/2 – River Plate vs. Lanús

22/2 – San Martín de San Juan vs. River Plate

1/3 – River Plate vs. Estudiantes de La Plata

