Escoba en River: además de las 9 ausencias confirmadas, Gallardo borró dos futbolistas de los convocados para visitar a Vélez

River quiere recuperarse de lo que fue el durísimo golpe ante Boca, contra quien cayó y agudizó la crisis deportiva, y para ello, este domingo, los comandados por Marcelo Gallardo deberán viajar hasta Liniers para enfrentarse a Vélez por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Para poder meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores, como así también acceder a los octavos de final del certamen doméstico, el Millonario está obligado a ganar y esperar que Argentinos Juniors no consiga la victoria. Si bien la cabeza también estará puesta en lo que pase con el partido que disputen los de La Paternal, el plantel riverplatense tiene que hacer los deberes unas horas antes.

De cara a lo que será este compromiso, en el Estadio José Amalfitani, el Muñeco no contará con las presencias de Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, quienes forman parte de sus respectivos seleccionados en la Fecha FIFA. Tampoco lo hará con Lucas Martínez Quarta ni con Marcos Acuña, ya que frente al Xeneize sumaron la quinta amonestación que los obliga a frenar una jornada.

Cabe destacar que Gonzalo Montiel, Facundo Colidio y Maximiliano Meza, todos por lesión, tampoco forman parte de la convocatoria. Al igual que Germán Pezzella y Giorgio Costantini. Sin embargo, entre tantas ausencias, hay seis juveniles que, debido a sus buenas actuaciones en la Reserva, fueron promovidos: Agustín Ruberto, Facundo González, Ulises Gimémez, Joaquín Freitas Agustín Obregón y Thiago Acosta.

A diferencia de lo que pasó con Bautista Dadín, Agustín De la Cuesta y Juan Cruz Meza que disputaron la goleada sobre Tigre por la Copa Proyección, tanto Obregón como Acosta ni siquiera sumaron minutos en dicho encuentro, algo que sí hizo Ruberto, que además anotó un gol. Por otra parte, hay que destacar que las ausencias de Paulo Díaz y Miguel Borja son por una decisión técnica.

La lista de convocados para visitar a Vélez. (Foto: Prensa River)

La posible formación de River vs. Vélez por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Vélez por el Torneo Clausura?

Este domingo 16 de noviembre, desde las 17:00, River visita a Vélez en el Estadio José Amalfitani. En cuanto a Argentinos Juniors, rival directo del Millonario por el ingreso a la Copa Libertadores, visita en el Estadio Jorge Luis Hirschi a Estudiantes de La Plata, a las 20:15. Por lo tanto, jugarán ya sabiendo el resultado de los de Marcelo Gallardo.

DATOS CLAVES

River necesita ganar y que Argentinos Juniors no gane para clasificar a Copa Libertadores .

necesita ganar y que no gane para clasificar a . Marcelo Gallardo tendrá las bajas de Martínez Quarta y Marcos Acuña por 5ta amonestación. Además, relegó a Miguel Borja y Paulo Díaz .

tendrá las bajas de y por 5ta amonestación. Además, relegó a y . Seis juveniles fueron promovidos, incluyendo a Agustín Ruberto y Agustín Obregón.

