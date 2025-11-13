Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Pre Libertadores de 2026

River llega a la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional encontrándose contra las cuerdas, no solamente con respecto a su posibilidad de meterse en los octavos de final del propio certamen doméstico, sino también en torno a la chance de disputar la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Naturalmente, el objetivo de todos y cada uno de los integrantes de la entidad del barrio porteño de Núñez para por meterse directamente a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, después de la conocida seguidilla de pésimos resultados que incluyó una derrota ante Boca en el Superclásico, el panorama es realmente crítico.

River ya no puede clasificarse directamente por intermedio de la vía de la tabla anual. Por el contrario, para poder lograrlo, deberá apostar a ser el campeón del Torneo Clausura o esperar a que lo sea alguien que libere cupo. En este último caso, siempre y cuando logre desplazar a Argentinos Juniors en el tercer lugar de la acumulada.

A su vez, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo cuentan con la posibilidad de disputar la Pre Libertadores 2026, o lisa y llanamente el repechaje. Esto se logra terminando en la propia tercera colocación de la tabla anual o bien en la cuarta -lugar que ocupa actualmente- si alguno de los que terminen arriba grite campeón.

River perdió en la Bombonera y quedó contras las cuerdas. (Foto: Getty)

Rosario Central y Boca ya se clasificaron a la Copa Libertadores, asegurándose el primer y el segundo lugar respectivamente. Por ende, si alguno de los dos sale campeón del Torneo Clausura, liberará un cupo y se verán beneficiados tanto River como el resto de los integrantes del pelotón siguiente. Por eso, el Millonario prestará especial atención a dichos desenlaces.

No es un detalle menor que, a falta de una fecha para el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura, River se posiciona dos unidades por debajo de Argentinos, una por encima de Deportivo Riestra, dos por sobre Racing y San Lorenzo y tres por delante de Tigre. Todos estos perseguidores del Millonario se traducen en claras amenazas.

Las variantes que meten a River en la Pre Libertadores 2026

Terminar tercero en la tabla anual: lo logra ganando y si Argentinos pierde. Si el Bicho empata, dependerá de la diferencia de gol.

Terminar cuarto en la tabla anual: siempre y cuando salga campeón Rosario Central, Boca o cualquiera que culmine por delante de su línea.

En el caso de que River sea el campeón, accederá directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el caso de que River termine tercero y sea campeón Rosario Central, Boca o cualquiera que culmine por delante de su línea, accederá directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se juega Vélez vs. River?

El partido entre Vélez y River, correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre desde las 17 horas.

