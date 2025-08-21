Fue pedido por todos los hinchas de River, Gallardo lo puso de titular y defraudó frente a Libertad: “Es lo más limitado que hay”

River empató frente a Libertad, en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores y la serie se definió a través de los disparos desde el punto penal, donde los comandados por Marcelo Gallardo clasificaron a los cuartos de final y ahora tendrán que enfrentarse a Palmeiras que eliminó a Universitario.

El recinto en donde el Millonario hace de local estuvo repleto de hinchas ilusionados, pero aquellos que no pudieron presenciar el encuentro y tuvieron que seguir las acciones a través de la pantalla de un televisor se expresaron por medio de las redes sociales, donde llenaron de críticas a uno de los jugadores que Gallardo colocó desde el inicio.

Los fanáticos de River mostraron todo su enojo con Giuliano Galoppo por medio de Twitter, la red social que utilizaron para expresarse durante el cotejo, ya que a los 6 minutos del segundo tiempo fue expulsado por doble amonestación. Luego del doblete que le anotó a Godoy Cruz, el pasado domingo, a través de la misma vía de comunicación solicitaron por su titularidad en la Copa Libertadores, pero no cumplió con las expectativas.

“Galoppo es lo más limitado que hay… ¡Dos goles de puntín y ya es titular! Mamá, Gallardo”, exclamó el usuario @asendo_chicanas. Pero no fue el único que apuntó contra el ex mediocampista de Banfield y São Paulo. En la red social del pajarito se vieron comentarios como “con jugadores sin cerebro es imposible”, “toda de Gallardo, lo tenía que sacar en el entretiempo”, y “que jugadores verdes tenemos, una vergüenza”. El enojo fue total.

Las críticas de los hinchas de River contra Giuliano Galoppo

Las estadísticas de Giuliano Galoppo vs. Libertad

Minutos jugados: 52′

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.05

Asistencias: 0

Asistencias Esperadas (xA): 0.01

Toques: 39

Pases precisos: 14/24 (58%)

Pases clave: 0

Centros (acertados): 1 (0)

Pases largos (acertados): 3 (1)

Tiros a puerta: 1

Tiros fuera: 0

Disparos bloqueados: 0

Regates intentados (completados): 0 (0)

Duelos en el suelo (ganados): 7 (4)

Duelos aéreos (ganados): 4 (2)

Posesión perdida: 13

Faltas: 2

Faltas recibidas: 2

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 1

Intercepciones: 0

Total de entradas: 2

Regateado: 0

El cuadro de la Copa Libertadores