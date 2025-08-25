Son días movidos en River. El pasado jueves logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo hizo mediante los penales luego de empatar 1 a 1 en el resultado global frente a un Libertad de Paraguay que poco propuso. Por otro lado, tiene un ojo puesto en el Torneo Clausura, donde buscará sumar de a tres este lunes frente a Lanús para quedar único puntero de la Zona B, además de serlo en la tabla general, la que da cupo a las copas internacionales del próximo año. El otro ojo está puesto en la Copa Argentina, certamen en el que se medirá ante Unión el próximo jueves en Mendoza.

Ante este panorama y con el fin de cuidar a algunos jugadores importantes, Marcelo Gallardo dejó fuera de la nómina de convocados para jugar contra Lanús este lunes desde las 21.15 horas a algunos referentes, otros se lo perderán por lesión. Contemplando esto y a la espera de varios cambios, el once del Millonario para visitar al Granate sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Maxi Salas volvió a ser convocado luego de casi un mes, tuvo un esguince de rodilla. (Foto: Getty).

Los ausentes vs. Lanús

Marcelo Gallardo optó que ante Lanús no concentren tres jugadores que sumaron muchos minutos en los últimos partidos y realizaron un desgaste importante: Enzo Pérez, Nacho Fernández y Marcos Acuña. Por otro lado, Paulo Díaz tampoco está ya que sufrió una pequeña lesión en su tobillo izquierdo. Además, se ausentan quienes atraviesan lesiones de mayor grado que la del chileno, como lo son Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Agustín Ruberto.

River y una semana sumamente exigente

Fue desgastante la serie ante Libertad. River no mostró su mejor cara, la pasó mal en distintos tramos tanto en Asunción como en Buenos Aires, pero cumplió el objetivo de pasar a cuartos de final. Este lunes tiene otra misión importante: sumar de a tres contra Lanús y así quedar líder en la Zona B y en la tabla anual, pero los desafíos no terminan acá, el próximo jueves se medirá ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina en Mendoza y cerrará una semana a pura exigencia el domingo próximo en el Monumental frente a San Martín de San Juan, en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Clausura.

