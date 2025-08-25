Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Gallardo mete mando: la probable formación de River para visitar a Lanús por el Torneo Clausura

El Millonario viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores y afronta una semana con tres compromisos.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

Son días movidos en River. El pasado jueves logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo hizo mediante los penales luego de empatar 1 a 1 en el resultado global frente a un Libertad de Paraguay que poco propuso. Por otro lado, tiene un ojo puesto en el Torneo Clausura, donde buscará sumar de a tres este lunes frente a Lanús para quedar único puntero de la Zona B, además de serlo en la tabla general, la que da cupo a las copas internacionales del próximo año. El otro ojo está puesto en la Copa Argentina, certamen en el que se medirá ante Unión el próximo jueves en Mendoza.

Ante este panorama y con el fin de cuidar a algunos jugadores importantes, Marcelo Gallardo dejó fuera de la nómina de convocados para jugar contra Lanús este lunes desde las 21.15 horas a algunos referentes, otros se lo perderán por lesión. Contemplando esto y a la espera de varios cambios, el once del Millonario para visitar al Granate sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Santiago Lencina; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Maxi Salas volvió a ser convocado luego de casi un mes, tuvo un esguince de rodilla. (Foto: Getty).

Maxi Salas volvió a ser convocado luego de casi un mes, tuvo un esguince de rodilla. (Foto: Getty).

Los ausentes vs. Lanús

Marcelo Gallardo optó que ante Lanús no concentren tres jugadores que sumaron muchos minutos en los últimos partidos y realizaron un desgaste importante: Enzo Pérez, Nacho Fernández y Marcos Acuña. Por otro lado, Paulo Díaz tampoco está ya que sufrió una pequeña lesión en su tobillo izquierdo. Además, se ausentan quienes atraviesan lesiones de mayor grado que la del chileno, como lo son Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Agustín Ruberto.

Con 8 ausencias pero con la vuelta de Salas, Gallardo confirmó los convocados de River para visitar a Lanús por el Torneo Clausura

ver también

Con 8 ausencias pero con la vuelta de Salas, Gallardo confirmó los convocados de River para visitar a Lanús por el Torneo Clausura

River y una semana sumamente exigente

Fue desgastante la serie ante Libertad. River no mostró su mejor cara, la pasó mal en distintos tramos tanto en Asunción como en Buenos Aires, pero cumplió el objetivo de pasar a cuartos de final. Este lunes tiene otra misión importante: sumar de a tres contra Lanús y así quedar líder en la Zona B y en la tabla anual, pero los desafíos no terminan acá, el próximo jueves se medirá ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina en Mendoza y cerrará una semana a pura exigencia el domingo próximo en el Monumental frente a San Martín de San Juan, en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Clausura.

El paso clave que puede dar River hacia la Copa Libertadores 2026 si le gana a Lanús

ver también

El paso clave que puede dar River hacia la Copa Libertadores 2026 si le gana a Lanús

La reacción de los hinchas de River tras la llamativa decisión de Gallardo con el plantel en la visita a Lanús: “¡No podemos perder!”

ver también

La reacción de los hinchas de River tras la llamativa decisión de Gallardo con el plantel en la visita a Lanús: “¡No podemos perder!”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La reacción de los hinchas de River tras la llamativa decisión de Gallardo con el plantel: "¡No podemos perder!"
River Plate

La reacción de los hinchas de River tras la llamativa decisión de Gallardo con el plantel: "¡No podemos perder!"

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús
River Plate

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús

Marcelo Gallardo recuperó a Maxi Salas para la visita de River a Lanús
River Plate

Marcelo Gallardo recuperó a Maxi Salas para la visita de River a Lanús

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo