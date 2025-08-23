Es tendencia:
Con 8 ausencias pero con la vuelta de Salas, Gallardo confirmó los convocados de River para visitar a Lanús por el Torneo Clausura

River, luego de meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tendrá que visitar a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Gallardo metería mano en el once titular para visitar la Fortaleza.
River eliminó a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora le tocará medirse frente a Palmeiras. Tras que Conmebol anunciara los días y horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final, a los dirigidos por Marcelo Gallardo se les presentará otro escollo: Lanús, por el Torneo Clausura.

En el Millonario ya se oficializó la ausencia de Gonzalo Martínez, que se desgarró en el isquiotibial. Cabe destacar que la lesión es en la misma cicatriz que estaba prácticamente curada, por lo que ahora tendrá que estar entre 10 y 15 días afuera de las canchas con su recuperación.

Luego de que se pusiera en duda las presencias de Paulo Díaz y Sebastián Driussi, porque ante Libertad sufrieron un traumatismo en el tobillo, solamente el segundo de los mencionados aparece en la nómina y estará a disposición de Gallardo para el duelo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Otro de los jugadores que había preocupado al entrenador de River era Juanfer Quintero, quien además de ser reemplazado por la expulsión que sufrió Giuliano Galoppo, el colombiano había sufrido un golpe que le generó una especie de “paralítica”, por lo que estaba sentido y no quiso arriesgar su físico. Pero se recuperó y si el DT lo dispone, jugará contra el Granate.

En cuanto a otras ausencias rutilantes en la lista de convocados de River para la visita a Lanús, se destacan las de Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Maximiliano Meza. Sí, en definitiva, una auténtica catarata de bajas en los del barrio porteño de Núñez para afrontar un cotejo de riesgo contra el Granate.

Los próximos partidos de River

  • Torneo Clausura, fecha 6: Lanús vs. River – lunes 25 de agosto, 21:15.
  • Copa Argentina, octavos de final: River vs. Unión – jueves 28 de agosto, 21:15.
  • Torneo Clausura, fecha 7: River vs. San Martín de San Juan – domingo 31 de agosto, 19:15.
¿Quién sale en River para que entre Maxi Salas?

