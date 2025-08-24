Es tendencia:
River Plate

La reacción de los hinchas de River tras la llamativa decisión de Gallardo con el plantel en la visita a Lanús: “¡No podemos perder!”

El entrenador tomó una resolución inesperada que no pasó desapercibida por los fanáticos y así lo hicieron saber en las redes sociales.

Por Nahuel De Hoz

Los hinchas de River Plate en la tribuna del Estadio Monumental.
Luego de haber sellado la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América al haber vencido a Libertad de Paraguay en la tanda de penales el pasado jueves, ahora River tiene otro desafío puesto en la mira. Es que este lunes se enfrenta a Lanús en condición de visitante, para volver a ser el único puntero de su zona, pero hubo una novedad que generó mucho revuelo.

En los últimos partidos que disputó el Millonario, fueron varios los jugadores que sufrieron distintos tipos de lesiones o golpes que derivó en ausencias, siendo algunas de ellas más prolongadas que otras. Por ese motivo, Marcelo Gallardo tomó cartas en el asunto e hizo una drástica modificación de cara al compromiso que se llevará a cabo en la zona sur del conurbano bonaerense.

Lo cierto es que el Muñeco decidió darle descanso a Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Marcos Acuña, entre otros futbolistas del plantel. Por una mera cuestión de administrar minutos, el director técnico optó por bajar considerablemente las cargas de dichos protagonistas con vistas hacia el futuro inmediato, pero los hinchas no lo dejaron pasar y reaccionaron al respecto.

Ante esta medida del entrenador, los fanáticos se expresaron en las redes sociales oficiales de la institución y dejaron a las claras su opinión sobre enfrentar a Lanús sin tres de los principales referentes y habituales titulares. La frase más destacada y contundente estuvo directamente ligada a la importancia del cotejo por la tabla de posiciones, donde un usuario escribió: “¡No podemos perder!”.

En esa misma línea, otros simpatizantes se encargaron de manifestar sus sentimientos en la cuenta del club. Allí, los posteos más relevantes sostienen: “¿Y Acuña?”, “¿sacó a Enzo Pérez y a Nacho Fernández?”, “lo viejo funciona, va a estar jodido…”, “que no estén es mala señal”. Así las cosas, los hinchas repudiaron una decisión de Gallardo que fue pensada para el futuro.

El posible 11 titular de River ante Lanús

Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina; Bautista Dadín yMaximiliano Salas.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

