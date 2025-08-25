El paso clave que puede dar River hacia la Copa Libertadores 2026 si le gana a Lanús

Luego de la sufrida clasificación por penales a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River dio vuelta la página y ya se enfoca en el duelo contra Lanús por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, que se llevará a cabo en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Este partido tiene una doble importancia para el equipo comandado por Marcelo Gallardo, pensando tanto en la tabla de posiciones de su zona, como también en la tabla anual, que otorga tres cupos de clasificación a la Copa Conmebol Libertadores de la próxima temporada.

Pensando en la anual, una victoria en La Fortaleza le permitirá a River quedar como puntero de la misma junto a Rosario Central con 45 puntos, pero con mayor diferencia de gol a favor. Terminar primero al final de la temporada le asegurará un boleto a la fase de grupos de la Libertadores.

Cabe destacar que la tabla anual da tres cupos al certamen continental: los dos primeros van directo a la fase de grupos, mientras que el tercero tendrá que disputar las fases previas, ingresando en la segunda instancia, por lo que el equipo que la juegue deberá ganar dos llaves.

Por otro lado, en cuanto al torneo local, una victoria ante Lanús será importante para quedar como único puntero del Grupo B con 14 unidades. Cuanto más alto termine en la zona, definirá una mayor cantidad de partidos en condición de local en los playoff.

La posible formación de River para enfrentar a Lanús

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Bautista Dadín o Facundo Colidio.

Así está la tabla anual

# Equipo Pts Pj G E P GF GC Dif 1 Rosario Central 45 22 12 9 1 26 10 +16 2 River 42 21 11 9 1 32 12 +20 3 Boca Juniors 42 22 12 6 4 31 14 +17 4 Argentinos Jrs. 41 22 11 8 3 30 13 +17 5 San Lorenzo 38 22 10 8 4 19 13 +6 6 Huracán 37 22 10 7 5 24 18 +6 7 Barracas Central 37 22 10 7 5 29 25 +4 8 Tigre 35 22 10 5 7 24 18 +6 9 Racing 32 22 10 2 10 30 25 +5 10 Independiente Rivadavia 32 22 8 8 6 26 25 +1 11 Independiente 31 21 8 7 6 27 19 +8 Del primero al tercero van a Copa Libertadores. Del cuarto al noveno, a Copa Sudamericana.

