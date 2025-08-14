¿Gallardo sorprende con Portillo en el once titular de River frente a Libertad?

River pone primera en los octavos de final de la Copa Libertadores. Este jueves, desde las 21.30 horas, los de Marcelo Gallardo visitarán a Libertad en Asunción. El Millonario llega a este encuentro con varios lesionados, sobre todo en lo que respecta a la defensa. También está el caso de Paulo Díaz, que el pasado sábado se ausentó ante Independiente por tener una molestia en su rodilla. En caso que el chileno no esté al 100%, el Muñeco podría optar por Juan Carlos Portillo para que haga dupla junto a Sebastián Boselli.

¿Cómo formaría River contra Libertad?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once para visitar a Libertad este jueves desde las 21.30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe destacar que, si Paulo Díaz no está al 100% desde lo físico, en su lugar jugaría Juan Carlos Portillo. Esto se daría ante las ausencias por lesión de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, además de la ausencia de Lautaro Rivero por no haber sido anotado para disputar esta instancia.

Paulo Díaz se entrenó en el inicio de la semana y todo indica que sería titular. (Foto: Prensa River).

¿Por qué Juan Carlos Portillo todavía no debutó en River?

Luego de varias semanas de negociaciones, River y Talleres llegaron a un acuerdo por Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo. El mediocampista zurdo ya hizo su estreno en el Millonario, pero el volante central -que también puede jugar como defensor central- llegó al club con una tendinitis en el cuádriceps derecho y recién hace unos días recibió el alta médica. La intención de Gallardo era que haga un acondicionamiento físico ya que no jugaba desde el 27 de mayo, pero las lesiones de Martínez Quarta y Pezzella hicieron que se apuren los tiempos.

El motivo por el que Lautaro Rivero no viajó a Paraguay

Lautaro Rivero tuvo un gran año en Central Córdoba y Rivero lo repescó en junio de este año, de hecho, fue uno de los integrantes que viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. El Millonario entregó la lista con los cinco cambios para los octavos de final de la Libertadores a fines de la semana pasada y allí no apareció Lautaro Rivero. El pasado sábado, el pibe la rompió ante Independiente y además se lesionó gravemente Germán Pezzella, por lo que hubiese sido una fija en las modificaciones, pero como el Millonario ya había presentado la lista no se podían realizar cambios. Cabe destacar que el plazo definitivo era el día lunes 11 de agosto.

Los 5 cambios que hizo River de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

