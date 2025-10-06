La dura crítica de Oscar Ruggeri a Portillo tras dejar a River con uno menos ante Rosario Central: “Es de locos”

En la derrota de River ante Rosario Central por 2 a 1 por la 11° fecha del Grupo B del Torneo Clausura dejó bronca en el elenco de Núñez, no solo por el arbitraje de Yael Falcón Pérez, sino que también por la expulsión de Juan Portillo en la primera mitad por doble amarilla.

Horas después de esta acción del mediocampista central, en el programa F90 emitido por ESPN, Oscar Ruggeri, gloria del Millonario, apuntó contra el ex Talleres y Unión de Santa Fe, y lo criticó por ir al piso en la infracción a Ángel Di María, que derivó en la segunda tarjeta amarilla.

“¿Para qué lo agarra a Di María? Esta es de locos. Lo tenés que seguir, si no podría ser penal y expulsión. Si cobraba la falta ahí se terminaba todo (por la falta a Acuña). Di María lo hizo echar. Ahí lo tenía que acompañar porque es penal, además venía el central de frente”, inició el ‘Cabezón’.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “¿Qué iba a ser Di María ahí?. Sabemos que Di María es zurdo, si lo acompaña ahí no puede hacer nada con la zurda. Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar. ¿Cómo vas a justificar la amarilla?. Iban 30 minutos, en un partido como ese, no te podes quedar con uno menos”.

Debido a esta expulsión, Portillo se perderá el duelo ante Sarmiento de Junín del próximo domingo en el Estadio Más Monumental, y será una de las 10 bajas que tendrá Gallardo entre convocados a sus selecciones, lesionados en el plantel y suspendidos.

Gallardo apuntó contra el arbitraje

En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario se mostró molesto con la labor de Falcón Pérez en Rosario y al respecto comentó: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir. Sobre todo, me parece que no te queda otra que adaptarte al sistema. nos pasa a todos. Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así”.

Y se extendió: “Hay que callarse. El que habla a veces es sancionado. Pero no es solamente por lo que pueda significar un partido. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.

