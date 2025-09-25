“Hijo de p…”: el jugador de River que estalló contra el árbitro tras el pitazo final vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

En el Allianz Parque, Palmeiras derrotó por 3-1 a River Plate y lo eliminó en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras el Verdao espera por su rival en semifinales, destrozó el sueño de los dirigidos por Marcelo Gallardo de dar vuelta la historia en Brasil.

A pesar de la caída por la mínima en el Estadio Más Monumental, la esperanza se renovó rápidamente en San Pablo. Es que Maximiliano Salas, en el comienzo del partido de vuelta, anotó un gol de cabeza que adelantó al Millonario en tierras brasileñas y empató la serie transitoriamente.

Tras el descanso, Palmeiras dio vuelta la historia con un grito de Vitor Roque, de rebote, y otros dos tantos de José López. El delantero argentino liquidó la historia con el primero en su cuenta personal, que se produjo a través de un polémico penal que incluyó la expulsión de Marcos Acuña por doble amarilla.

El plantel de River criticó durante todo el partido la labor de Andrés Matonte, árbitro de la noche, y los reclamos se intensificaron tras la sanción del penal y el pitazo final que sentenció su eliminación. Fue allí dónde las cámaras de la transmisión captaron a Salas insultando al colegiado uruguayo.

“Hijo de puta”, soltó el exdelantero de Racing en repetidas oportunidades al intentar acercarse a Matonte. Sus compañeros y el cuerpo técnico lo alejaron de los árbitros por lo que no pasó a mayores.

El próximo partido de River

Tras quedar afuera de la Copa Libertadores, el combinado de Núñez retomará sus compromisos por el Torneo Clausura 2025. Este domingo, los de Gallardo recibirán a Deportivo Riestra desde las 18 en el marco de la décima jornada del certamen local.

Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores

PALMEIRAS vs. Sao Paulo (0) o (2) Liga de Quito

RACING vs. Flamengo (2) vs. (1) Estudiantes de La Plata.