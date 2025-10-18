Es tendencia:
La sorprendente decisión de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River ante Talleres por el Torneo Clausura 2025

Pese al regreso a la victoria en Córdoba, el Muñeco tomó una fuerte resolución al término del partido contra el Matador.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, director técnico de River en la victoria ante Talleres por el Torneo Clausura 2025.
En la noche de Córdoba, River venció 2-0 a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y dejó atrás la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza fueron los autores de los goles en la necesaria victoria del Millonario para recuperar confianza, escalar algunos puestos y en la previa de las semifinales de la Copa Argentina.

Si bien pudo sumar de a tres unidades, el nivel del equipo volvió a estar muy lejos de lo deseado y se mantuvo en la misma línea que en el último tiempo. Durante buen lapso del encuentro, el Matador impuso las condiciones y generó varias situaciones contra el arco que defendió Franco Armani, aunque luego el elenco visitante se acomodó y sacó el cotejo adelante con el resultado a favor.

Lo cierto es que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa protocolar que diagrama habitualmente la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso por el campeonato doméstico. Esta novedad llamó la atención de todos los presentes en la sala debido a que se esperaba su palabra luego del regreso a la senda de la victoria por el ámbito doméstico.

Marcelo Gallardo, director técnico de River en la victoria ante Talleres. (Getty Images)

Esta determinación fue una enorme sorpresa en las instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes ya que estaba todo planificado para que el Muñeco se presente a hacer públicas sus declaraciones sobre lo ocurrido en el campo de juego. Sin embargo, por un dictamen propio, el director técnico entendió que lo mejor era guardar silencio después de vencer a Talleres de Córdoba.

De todas maneras, hay que resaltar un gesto que realizó. Es que al salir del recinto Gallardo saludó, firmó autógrafos se sacó fotos con algunos hinchas que lo estaban esperando. Así, el entrenador del Millonario se encargó de regalarles un momento inolvidable a un grupo de fanáticos que estaban en las inmediaciones del estadio en el que se jugó el compromiso.

Cabe recordar que River dejó atrás 4 derrotas consecutivas por el Torneo Clausura 2025 y encaminó su clasificación a los octavos de final, a falta de solo tres jornadas. Al mismo tiempo y pensando en el 2026, volvió a estar en puestos de Copa Libertadores al menos de manera momentánea, ya que Boca todavía adeuda un partido ante Barracas Central que jugarán el lunes 27 de octubre.

Los próximos partidos de River

  • 24 de octubre: River – Independiente Rivadavia | Copa Argentina
  • 2 de noviembre: River – Gimnasia | Torneo Clausura
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura
  • 16 de noviembre: Vélez – River | Torneo Clausura
