Un candidato a presidente de River afirmó que irá por una pieza clave de Scaloni para reemplazar a Gallardo si gana las elecciones

A cuatro años de la victoria de Jorge Brito en los comicios electorales, los socios de River volverán a elegir a las autoridades que comandarán las riendas de la institución durante el próximo período que comenzará este lunes 3 de noviembre, dado que se realizará el paso de bando.

Habrá cinco candidatos a presidente, donde Luis Belli (River Primero), Stéfano Di Carlo (Filosofía River), Pablo Lunati (Ficha Limpia en River), Carlos Trillo (River Somos Todos) y Daniel Kiper (River Campeón Deportivo y Social) esperarán el apoyo de los socios a los que ya les comentaron sus diferentes propuestas para gobernar en caso de ser electos.

En este caso, uno de los aspirantes a la presidencia riverplatense, se refirió a lo que ocurrirá con el futuro de Marcelo Gallardo, quien tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre. Si bien Belli desea que siga al frente del plantel, en diálogo con La Página Millonaria explicó que “revisaría algunas condiciones en su contrato”. Pero más allá de esto, es de los que menos chances tiene de lograr la victoria, según las encuestas.

A lo largo de toda su campaña electoral, quien estuvo en la Comisión Directiva de Rodolfo D’Onofrio durante su primera gestión, se encargó de realizar declaraciones rimbombantes para alcanzar mayor difusión. De hecho, sostuvo que desde su frente político están “marcando hace tiempo tendencias que son contrarias a la identidad riverplatenses, en lo social, lo deportivo y hoy lamentablemente se le está sumando lo estrictamente futbolístico”. Pero hay un detalle muy particular que le baja el porcentaje de posibilidades de ganar: la presencia de Antonio Caselli dentro de su lista.

Luis Belli candidato a presidente de River. (Foto: @lbelliprincipe)

El ex embajador de la Soberana Orden de Malta y también accionista de Burgos CF, de España, no está muy bien visto por los hinchas y socios del Millo debido a su fuerte personalidad, además de que sus ideales lo llevaron a tener muy grandes diferencias con nombres de mucho peso dentro del club, donde también formó parte de la Comisión Directiva de José María Aguilar.

Publicidad

Publicidad

Si bien desea que Gallardo continúe en el club, tiene en mente a una pieza fundamental del seleccionado argentino para reemplazarlo: “Y si no sigue, yo desde 2021 vengo mencionando a un técnico que me gusta que es Pablo Aimar. Mi plan A, B y C es conservar al Muñeco, revisando condiciones de gestión y contractuales”, exclamó.

De cara a lo que se viene, donde repite sin cesar que el oriundo de Merlo es su principal candidato como entrenador, explicó qué debe pasar para que pueda mejorar lo hecho hasta aquí: “A Gallardo hay que darle herramientas, estructura y contenido en una dirección deportiva sofisticada que le permita enfocarse mejor. Si ese no fuera el caso, me gustaría Pablo. El técnico de River tiene que ser de la casa”, completó.

ver también Los 12 jugadores que tienen que volver a River en diciembre

River Primero, la lista que encabeza Luis Belli

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

Publicidad

Publicidad

VOCAL 1: Antonio Caselli (ex candidato a presidente de River)

VOCAL 2: Alberto Czernikowski

VOCAL 3: Luis Belli

VOCAL 4: Jorge Fernández

VOCAL 5: Andrea Reiter

VOCAL 6: David Chaves

VOCAL 7: Sergio Córdoba

VOCAL 8: Paula Cimini

VOCAL 9: Pablo Ianni

VOCAL 10: Graciela Vizgarra

DATOS CLAVES

Candidato y Lista: Luis Belli encabeza la lista River Primero .

Luis Belli encabeza la lista . Posición en Encuestas: Según las encuestas mencionadas, tiene pocas chances de lograr la victoria .

Según las encuestas mencionadas, tiene . Trayectoria Política: Estuvo en la Comisión Directiva de Rodolfo D’Onofrio durante su primera gestión .

Estuvo en la . Declaraciones de Campaña: Ha realizado declaraciones “rimbombantes” y ha sostenido que su frente político está “marcando hace tiempo tendencias que son contrarias a la identidad riverplatenses, en lo social, lo deportivo y hoy lamentablemente se le está sumando lo estrictamente futbolístico” .

Ha realizado declaraciones “rimbombantes” y ha sostenido que su frente político está . Figura Controversial en su Lista: Un detalle que, según el texto, le baja el porcentaje de posibilidades de ganar es la presencia de Antonio Caselli dentro de su lista. Caselli no es bien visto por los hinchas y socios debido a su fuerte personalidad y grandes diferencias con nombres de peso dentro del club (además de haber formado parte de la Comisión Directiva de José María Aguilar).

Postura sobre Marcelo Gallardo:

La continuidad de Marcelo Gallardo es un tema central en la campaña de Belli:

Deseo Principal: Belli desea que Gallardo siga al frente del plantel.

Publicidad

Publicidad

Candidato Alternativo: Si Gallardo no sigue, su reemplazo preferido es Pablo Aimar, a quien viene mencionando desde 2021. Belli enfatiza que el técnico de River “tiene que ser de la casa”.

ver también Preocupación en River: la lesión de Gonzalo Montiel que encendió todas las alarmas a días del Superclásico