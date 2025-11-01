Es tendencia:
Los 6 jugadores de River que buscan demostrarle a Marcelo Gallardo que merecen ser titulares ante Boca en el Superclásico

Ante Gimnasia, muchos jugadores saldrán a la cancha a jugarse el puesto de cara al duelo en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

Los 6 jugadores de River que se juegan la titularidad para el Superclásico
© Getty ImagesLos 6 jugadores de River que se juegan la titularidad para el Superclásico

Este domingo a partir de las 20:30, River recibirá a Gimnasia en un partido clave para las tablas y para llegar de la mejor manera al Superclásico. El Millonario viene de recibir varios golpes y una victoria sería fundamental para ganar confianza y darle algunas certezas al propio Marcelo Gallardo.

Es que el gran problema del Muñeco en el año fue no haber podido consolidar un 11 titular. Ya sea por lesiones o bajos rendimientos, son muchos los puestos que no tienen dueño en el equipo riverplatense. Por eso, de cara a la visita a La Bombonera, hay 6 futbolistas que se jugarán un lugar en la alineación.

Una de las disputas más parejas está en la mitad de la cancha, Enzo Pérez quiere recuperar protagonismo y compite con Juan Carlos Portillo, de irregular andar. Ambos intentarán convencer al DT de que son la mejor opción para el compromiso del 9 de noviembre en el Alberto J. Armando.

En la discusión también se meten Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Nacho Fernández. Ninguno de los tres tiene el lugar asegurado y una buena noche ante el Lobo podría ayudar para ganar terreno. La mitad de la cancha está llena de incógnitas en River.

En el ataque, la duda también está en el acompañante de Maximiliano Salas. Sin el lesionado Driussi, Facundo Colidio tendrá una oportunidad de oro para demostrarle al entrenador que debe ir de arranque contra el equipo que lo formó. Para eso, necesitará una buena jornad ante Gimnasia.

La posible formación de River para enfrentar a Gimnasia

Gallardo es consciente de que podría perder piezas claves para enfrentar a Boca, por lo que el equipo ante Gimnasia sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Portillo, Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio.

Cabe recordar que Martínez Quarta, Rivero y Acuña tienen cuatro amarillas y no podrán estar en La Bombonera si reciben otra ante el Lobo. Además Gonzalo Montiel no será de la partida por una lesión en la rodilla.

DATOS CLAVE

  • River enfrentará a Gimnasia este domingo a las 20:30 en un partido clave.
  • Marcelo Gallardo debe definir 6 futbolistas en la alineación titular antes del Superclásico.
  • Facundo Colidio busca reemplazar al lesionado Driussi en el ataque junto a Maximiliano Salas.
joaquín alis
Joaquín Alis

