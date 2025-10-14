Jorge Brito reveló cuándo se definirá la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Hoy nos podemos equivocar”

Después de la cuarta derrota al hilo de River en el Torneo Clausura y de su fuerte autocrítica en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se pronunció sobre su continuidad después de diciembre. El entrenador aseguró que no va a “vivir del pasado” y de eso habló Jorge Brito, presidente de la institución.

Tras observar ese fragmento del Muñeco luego de la derrota ante Sarmiento, el dirigente fue contundente sobre el futuro del entrenador: “Yo creo que es importante entender que el momento de analizar es a fin de año o cuando terminen las competencias, porque hoy no podemos equivocar“.

“Hoy puede ser prematuro porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y estamos disputando la Copa de la Liga. Aún podemos ganar los dos títulos y esperamos poder hacerlo. Me parece totalmente prematuro cuando veo periodistas que analizan contrataciones que fueron equivocadas por siete partidos que jugaron”, agregó el dirigente.

“A mitad de octubre, estar hablando de si el año de River fue bueno o malo, me parece prematuro. Lo dijo Francescoli: en la historia de River se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de poder ganarla. Trabajamos para eso, créame. Sentimos más dolor que cualquier hincha cuando la perdemos”, reconoció Brito.

Y cerró: “Nos queda la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Queda mucho por jugar este año. Yo creo que a lo que se refiere Marcelo es que hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance y después ese balance uno analizará. Siempre analizamos”.

El mensaje de Brito a los jugadores de River

Sin dar nombres, Brito fue contundente sobre el rendimiento de los futbolistas de River: “Yo, cuando describí el contexto de jugadores nuevos y que les haya costado adaptarse, no digo que hay que esperar, hay que competir, hay que ganar y ahora. Lo que dije fue describir los 12 años que viví, pero no es una excusa“.

Publicidad

Publicidad

“A muchos les costó, como el Pity Martínez, Borré, De la Cruz y más. River es un club complejo y cuesta adaptarse, pero no dije que hay que darles tiempo de adaptarse, la competencia es ahora y tenemos que estar a la altura ahora mismo“, aseguró el presidente.

Y agregó: “Así como decía eso, también la confianza que nos genera, la capacidad de poder revertir la actualidad futbolística, hay jugadores que tienen experiencia, trayectoria en las selecciones. Eso en conjunto con este cuerpo técnico, a mí personalmente me da mucha confianza”.

ver también Tras su auspicioso debut en River, Marcelo Gallardo tomó una decisión con el futuro inmediato de Cristian Jaime