Tras su auspicioso debut en River, Marcelo Gallardo tomó una decisión con el futuro inmediato de Cristian Jaime

En una noche complicada para River, una de las buenas noticias fue el debut oficial de Cristian Jaime. El joven de 19 años, que horas atrás había firmado su primer contrato profesional, tuvo un auspicioso estreno en el Monumental, dejando buenas sensaciones.

El volante categoría 2006 ingresó al campo de juego para disputar los últimos 30 minutos del compromiso ante los de Junín. Sobre el final, se despachó con una gran maniobra individual para asistir a Miguel Borja en el gol que luego fue anulado por el VAR. Su gran performance en la adversidad llevaron a Marcelo Gallardo a tomar una decisión.

Este martes, Jaime no volverá a Reserva, sino que entrenará con el plantel profesional. Lo mismo sucederá con Thiago Acosta y el arquero Franco Jaroszewicz. De esta manera, ninguno de los tres formará parte del equipo de Marcelo Escudero, que juega este lunes a las 19.

El contrato de Cristian Jaime

Jaime firmó un contrato a largo plazo con River, con finalización el 31 de diciembre de 2029. Además, tal como sucedió con otras joyas del Millonario, se le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares como medida para blindarlo ante posibles intereses desde el exterior.

Los próximos partidos de River

El próximo compromiso del equipo de Marcelo Gallardo será el sábado a las 22:15 ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las tres fechas restantes serán ante Gimnasia en el Monumental, Boca en La Bombonera y Vélez en el José Amalfitani.

Cabe recordar que el 24 de octubre, el Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Dicho encuentro será fundamental para clasificar a la CONMEBOL Libertadores 2026.

