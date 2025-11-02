Jugador x Jugador de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (5): El arquero de River no tuvo demasiado trabajo debido a la esporádica actividad ofensiva del rival. De todos modos, volvió a ver vencida su valla por intermedio de una ejecución desde el punto del penal en la que no pudo hacer nada.

Fabricio Bustos (2): Otra presentación completamente deslucida del lateral derecho de River. Sufrió de principio a fin con Piedrahíta, quien lo volvió loco y hasta generó la acción del penal por su sector. Paralelamente, no aportó nada en ofensiva.

Fabricio Bustos en acción. (Foto: Prensa River)

Lucas Martínez Quarta (2): El primer marcador central de River no ofreció seguridad y garantías en ningún pasaje del partido. Padeció los duelos con Torres y no fue salida clara en ningún momento. Completó un saldo desfavorable por abajo y por arriba.

Lautaro Rivero (5): Si bien no cometió errores groseros y no pasó grandes sobresaltos, tampoco expuso la presencia y el carácter de otros encuentros. No estuvo rápido ni tiempista para los cruces y los anticipos y tuvo algunos problemas en las salidas. Eso sí: se entregó por completo.

Marcos Acuña (5): Por un lado, y, si bien no brilló ni mucho menos, el campeón del mundo pudo controlar a Panaro. Por el otro, se vio sorprendido con las escaladas de Pintado, pese a las malas resoluciones del lateral de Gimnasia. Algunos intentos en ataque.

Publicidad

Publicidad

Kevin Castaño (3): Nuevamente, el colombiano deambuló por el campo de juego sin aportar ni ser importante en absolutamente ninguna faceta. No se mostró solidario ni efectivo en la contención y fue realmente inerte cuando le tocó involucrarse en la generación.

ver también La cruda reacción de Juanfer Quintero al ser reemplazado nuevamente por Marcelo Gallardo en River vs. Gimnasia

Juan Carlos Portillo (2): Floja actuación, sin escatimar esfuerzo, despliegue y entrega, pero también sin pesar en ningún aspecto del juego. Tomó malas decisiones, expuso errores de ubicación y de desplazamientos y cometió un penal infantil.

Ian Subiabre (3): Tuvo un comienzo brevemente auspicioso, ofreciendo destreza individual y también atrevimiento. De todas maneras, esa realidad duró pocos minutos, ya que fue apagándose progresivamente y contundentemente hasta ser reemplazado.

Publicidad

Publicidad

Juan Fernando Quintero (3): Como prácticamente siempre, buscó hacerse dueño de la pelota y de la generación de juego. Lamentablemente para él y para River, no tuvo socios para hallar conexiones y para elaborar sociedades que sean importantes en los metros decisivos.

Juan Fernando Quintero con la pelota. (Foto: Prensa River)

Facundo Colidio (-): Voluntarioso durante su acotada estadía en el campo de juego. Salió lesionado y envuelto en lágrimas cuando transcurrían solamente 15 minutos del primer tiempo.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Salas (2): Se vio extremadamente aislado en el centro del ataque, recibiendo pelotazos largos sin sentido una y otra vez. En ese contexto, el delantero de River no pudo marcar diferencias en ningún momento ya que perdió casi todos los duelos.

Ingresaron:

Cristian Jaime (4): Entró por la lesión de Colidio y lo cierto es que, si bien se mostró atrevido y muy vertical, se equivocó en prácticamente todas sus intervenciones. Apostó repetidamente al individualismo y no pudo desequilibrar.

Maximiliano Meza (4): Pisó el campo de juego con la misión de darle algo de sentido a la tenencia de la pelota de River, pero, una vez más, no lo logró. Finalizó mal un par de acciones de riesgo para Gimnasia.

Publicidad

Publicidad

Santiago Lencina (4): Se equivocó en decisiones y ejecuciones, pero al menos expuso algo de rebeldía en medio de un contexto realmente complicado y desfavorable.

Miguel Borja (1): El colombiano se colocó en el centro del ataque para que Salas se recueste sobre la izquierda. Sin embargo, estuvo a tono con su presente complejo y no pudo gravitar. Erró un penal en el último minuto.

Ignacio Fernández (-): Entró en la recta final del espectáculo y no pudo hacer demasiado para torcer la historia.

Publicidad