River Plate

Un hincha de River pagó 55 millones por el Kit Mastantuono

En la cena anual de la Fundación River se llevó a cabo una subasta y hubo recaudación récord con el fin de ayudar a clubes de barrio.

Por Lautaro Toschi

La Fundación River lleva a cabo una labor social muy importante permanentemente, pero cuenta con un gran evento anual. Es una cena en la que participa el plantel actual, el cuerpo técnico, glorias del club y también dirigentes, tanto oficialistas -en este caso con Jorge Brito a la cabeza y Stefano Di Carlo- pero también de la oposición, como fue Carlos Trillo.

El pasado lunes se realizó la edición de 2025 y entre subastas y donaciones se alcanzó una recaudación récord, que fue de $1.101.667.610. Dicho dinero será distribuido en distintos clubes de barrio: Club Social y Deportivo Miramar de Pie (Bahía Blanca), Escuelita Antártida FC (Paraná) y Club Social y Deportivo Coropampa (Salta).

Clara D´Onofrio, hija de Rodolfo y candidata a vocal en las próximas elecciones, es la presidenta de la Fundación River y, en el marco de la cena que se llevó a cabo el pasado lunes, afirmó: “Gracias a todos porque la grandeza no se mide solamente en copas y en títulos. Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer”.

Por su parte, Jorge Brito dijo: “Yo tuve la suerte de acompañarlos durante muchos años. Se me vienen a la cabeza muchas cosas que pasaron el último año, como el día que juntamos donaciones para Bahía Blanca que demuestra la grandeza de River. Quería agradecerles por estos doce años de acompañamiento, a los socios, los empleados, los jugadores, el cuerpo técnico, las empresas. Para mí es un orgullo”.

Un hincha pagó 55 millones por el Kit Mastantuono

Uno de los momentos más importantes de la cena es el de la subasta. En esta oportunidad, el Kit Mastantuono fue de lo más deseado de la noche y hubo una interesante puja por el mismo. El Kit contaba con la pelota autografiada con la que le hizo el gol de Boca en el Torneo Apertura en el Monumental, la camiseta que utilizó ante Talleres y una casaca del Real Madrid. Por el mismo, un hincha pagó 55 millones de pesos.

Mastantuono abrió el marcador con un golazo de tiro libre en el último Superclásico. (Foto: Getty).

Mastantuono abrió el marcador con un golazo de tiro libre en el último Superclásico. (Foto: Getty).

¿Qué más se subastó en la cena de la Fundación River?

  • Campeonato de penales desde mitad de cancha en el entretiempo en el Monumental, más guantes de Armani y Ledesma, más camisetas de Bustos y Casco$34 millones.
  • Experiencia partido en River Camp, 22 juegos de camisetas, más conjuntos completos de Pity, Salas, Nacho y Driussi$60 millones.
  • Kit Enzo Pérez: botines firmados, pelota del Mundial de Clubes, banderín. $30 millones.
  • Viaje para 4 personas para ir con el avión del plantel al partido contra Palmeiras más hospedajes y entradas. $80 millones.
