La dura crítica de Mariano Closs a River: “Por más bolsillo y billetera, no sé si incorporó bien”

En la previa del partido que River disputará ante Racing este mismo jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina, Mariano Closs reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa el equipo que conduce Marcelo Gallardo después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y luego caer en el Estadio Monumental ante Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura.

En ese análisis, no cargó contra el entrenador por equivocaciones a la hora de plantear los encuentros, sino que señaló como inicio del problema las gestiones que realizó el club en el mercado de pases, de lo que El Muñeco también es responsable, y en los bajos rendimientos de muchos de los futbolistas que, por nombre y tal vez no por actualidad, están considerados entre los mejores del fútbol argentino.

“Yo creo que las dudas que presenta el técnico a la hora de armar un equipo son porque no debe estar convencido de lo que pasa ahí adentro (en los entrenamientos) en la semana. No eligieron bien. Me parece que cuando hagan un balance en diciembre van a empezar desde ese lugar. El plantel es este. Hay una parte de la arenga que tiene que ser ‘muchachos, demuéstrenle a la gente que por algo los incorporé’“, manifestó en el programa F12 de ESPN.

Y agregó: “Me cuesta ir contra la capacidad de los técnicos, porque creo que la tiene. Por eso lo llevo a la clase de jugadores que vos incorporaste. Por más que tengas bolsillo, billetera y un gran abanico de posibilidades, por más que en River suene a que son todos apellidos extraordinarios… Lo primario de un técnico es lo que incorporás y no sé si incorporó bien“.

Gallardo trabaja para revertir el mal presente de River. (Foto de Getty)

Para Mariano Closs, no hay una involución de Marcelo Gallardo como entrenador ni reiterados errores tácticos para achacarle a lo largo del año, pero sí puso en duda su buena gestión en el mercado, tanto en relación a los refuerzos que demandó como a algunos futbolistas que decidió mantener, más por su historia con el club que por actualidad.

“Por ahí pensaste que ciertos jugadores te iban a dar algo o que mantener a ciertos jugadores te iba a dar algo y es ahí donde puede estar el yerro. El trabajo y la visión está. Después está en la clase de jugadores que tenés. Ahí es donde digo que tendrá que sentarse con la carpeta y decir ‘ché, ¿hicimos bien?’. Acuérdense que Nacho (Fernández) estaba colgado y lo tuvieron que repatriar para el equipo titular”, concluyó.

El equipo que presentaría Gallardo ante Racing

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría a jugar contra Racing por la Copa Argentina con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.