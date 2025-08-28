Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales: “No me doy por vencido”

El arquero convirtió la falencia en una especialidad, volvió a lucirse desde los doce pasos y le dio la clasificación al Millonario.

Por Nahuel De Hoz

Franco Armani, arquero de River Plate, durante la tanda de penales.
© RiverFranco Armani, arquero de River Plate, durante la tanda de penales.

Este jueves por la noche, River y Unión de Santa Fe no pudieron sacarse ventajas en el tiempo regular por los octavos de final de la Copa Argentina y fue ahí donde Franco Armani se lució. Es que a través de los penales, el Millonario se impuso gracias a dos notables atajadas del experimentado arquero que volvió a ser fundamental para la victoria desde los doce pasos.

A pesar de que era uno de los puntos más débiles de todo su amplio repertorio bajo los tres palos, el guardameta reconoció una y otra vez que trabajó para poder convertir dicha falencia en un arma a favor. Por eso, al término del encuentro apasionante en el Estadio Malvinas Argentinas, el Pulpo rompió el silencio y explicó cómo sucedió este cambio en el último tiempo.

En diálogo con TyC Sports, Armani no titubeó al referirse a este presente que lo posiciona como especialista en los penales. “No me doy por vencido. Me pueden criticar y decirme lo que quieran, pero siempre fui un luchador. Esto es consecuencia de trabajo y sacrificio, nunca me relajo. Siempre quiero más y estamos en un club que exige. Estoy muy contento“, sentenció.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo amplió su discurso. Sin correrse del eje, continuó: “Hay que tenerse confianza. Tener claros los pateadores, estudiarlos, es un juego mental“. Y además, también agregó: “Quiero destacar la ejecución de mis compañeros, es muy importante la firmeza con la que van a patear, así se da esto”.

Tweet placeholder

Para seguir por la misma línea, Franco hizo referencia a todas las veces que el Millonario quedó eliminado en definiciones por penales en todas las competencias. Sin embargo, las últimas dos veces pudo avanzar de ronda y fue ahí cuando reveló: “Hay momentos que también se gana por penales, ahora lo estamos haciendo y seguimos en todas las competencias”.

Publicidad

Así las cosas, el referente del plantel volvió a ser la clave para que River vuelva a salir airoso en los penales, situación que supo tener notablemente en contra hace hace una semana. Es que claro, hace exactamente 7 días, el propio Armani fue la figura en la definición ante Libertad donde el Millonario selló el boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Ahora, por la competición nacional de duelos de eliminación directa a partidos únicos en cancha neutral, el Pulpo tomó la responsabilidad y aprovechó el envión para repetir la historia una vez más. Esto marca que lo que era una falencia se convirtió en una especialidad y cada vez se lo nota más confiado debajo de los tres palos ante un remate desde los doce pasos del contrario.

Gallardo lo pidió, River pagó más de 7 millones y fue el más criticado por los hinchas: “¿Hasta cuándo va a ser titular?”

ver también

Gallardo lo pidió, River pagó más de 7 millones y fue el más criticado por los hinchas: “¿Hasta cuándo va a ser titular?”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Por qué no juega Gonzalo Montiel hoy en Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Gonzalo Montiel hoy en Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025

River hoy: el inesperado dinero que ingresó, la formación vs. Lanús y la lista de convocados con muchas bajas
River Plate

River hoy: el inesperado dinero que ingresó, la formación vs. Lanús y la lista de convocados con muchas bajas

River hoy: la decisión de Armani sobre su futuro, alta para Maxi Salas y las dudas para enfrentar a Lanús
River Plate

River hoy: la decisión de Armani sobre su futuro, alta para Maxi Salas y las dudas para enfrentar a Lanús

Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: "Se hace difícil"
River Plate

Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: "Se hace difícil"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo