La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales: “No me doy por vencido”

Este jueves por la noche, River y Unión de Santa Fe no pudieron sacarse ventajas en el tiempo regular por los octavos de final de la Copa Argentina y fue ahí donde Franco Armani se lució. Es que a través de los penales, el Millonario se impuso gracias a dos notables atajadas del experimentado arquero que volvió a ser fundamental para la victoria desde los doce pasos.

A pesar de que era uno de los puntos más débiles de todo su amplio repertorio bajo los tres palos, el guardameta reconoció una y otra vez que trabajó para poder convertir dicha falencia en un arma a favor. Por eso, al término del encuentro apasionante en el Estadio Malvinas Argentinas, el Pulpo rompió el silencio y explicó cómo sucedió este cambio en el último tiempo.

En diálogo con TyC Sports, Armani no titubeó al referirse a este presente que lo posiciona como especialista en los penales. “No me doy por vencido. Me pueden criticar y decirme lo que quieran, pero siempre fui un luchador. Esto es consecuencia de trabajo y sacrificio, nunca me relajo. Siempre quiero más y estamos en un club que exige. Estoy muy contento“, sentenció.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo amplió su discurso. Sin correrse del eje, continuó: “Hay que tenerse confianza. Tener claros los pateadores, estudiarlos, es un juego mental“. Y además, también agregó: “Quiero destacar la ejecución de mis compañeros, es muy importante la firmeza con la que van a patear, así se da esto”.

Para seguir por la misma línea, Franco hizo referencia a todas las veces que el Millonario quedó eliminado en definiciones por penales en todas las competencias. Sin embargo, las últimas dos veces pudo avanzar de ronda y fue ahí cuando reveló: “Hay momentos que también se gana por penales, ahora lo estamos haciendo y seguimos en todas las competencias”.

Así las cosas, el referente del plantel volvió a ser la clave para que River vuelva a salir airoso en los penales, situación que supo tener notablemente en contra hace hace una semana. Es que claro, hace exactamente 7 días, el propio Armani fue la figura en la definición ante Libertad donde el Millonario selló el boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Ahora, por la competición nacional de duelos de eliminación directa a partidos únicos en cancha neutral, el Pulpo tomó la responsabilidad y aprovechó el envión para repetir la historia una vez más. Esto marca que lo que era una falencia se convirtió en una especialidad y cada vez se lo nota más confiado debajo de los tres palos ante un remate desde los doce pasos del contrario.