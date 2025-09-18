Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La estadística a la que se aferra todo River pese a la derrota contra Palmeiras en la Copa Libertadores

El historial de Gallardo marca que, aun sin victorias en las idas en el Monumental, el Millonario logró revertir más de la mitad de las series frente a equipos brasileños.

Por Bruno Carbajo

Marcelo Gallardo, el líder en el que confía River para revertir la serie contra Palmeiras.
© GettyMarcelo Gallardo, el líder en el que confía River para revertir la serie contra Palmeiras.

Ilusión. Eso fue lo que se llevó el hincha de River del Monumental a pesar de la derrota 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ilusión para soñar con la heroica en el Allianz Parque y revertir la llave el próximo miércoles. Y esa esperanza no nace únicamente del gol agónico de Lucas Martínez Quarta que devolvió oxígeno en la serie, sino también de una estadística que acompaña al ciclo de Marcelo Gallardo.

¿De que trata? El Muñeco nunca ganó un partido de ida frente a equipos brasileños en el Monumental, pero en más de la mitad de esas series igualmente terminó avanzando. El detalle es clave. Si se toman en cuenta únicamente los cruces que arrancaron en Núñez (siendo las semifinales ante Atlético Mineiro en 2024 la única excepción), Gallardo disputó cinco llaves contra equipos brasileños y en tres logró revertir la historia en la revancha.

La primera fue en 2015 por cuartos contra Cruzeiro, cuando después de perder 1-0 en casa, River se recuperó con un contundente 3-0 en Belo Horizonte para encaminarse hacia la Copa.

La segunda muestra de carácter se dio en 2018: tras caer 1-0 frente a Gremio en el Monumental, los de Núñez viajaron a Porto Alegre con la obligación de dar vuelta la historia y lo consiguió con el recordado penal del Pity Martínez en el tiempo de descuento. Un global 2-1 que valió el pase a la final y que quedó marcado en la memoria de los hinchas por lo que vendría más adelante.

La épica noche del River de Gallardo en Porto Alegre para pasar a la final de la Copa 2018 (Getty Images).

La épica noche del River de Gallardo en Porto Alegre para pasar a la final de la Copa 2018 (Getty Images).

El tercer antecedente positivo apareció en 2019, cuando el Millonario igualó 0-0 frente a Cruzeiro y repitió el mismo resultado en Brasil. Allí, la serie se definió por penales y River terminó avanzando a cuartos. Aunque luego de vencer tres veces al hilo, aparecieron los golpes.

Publicidad

En 2020, Palmeiras goleó 3-0 en Argentina (partido disputado en el Libertadores de América) y, aunque River ganó 2-0 en la vuelta, no alcanzó. En 2021, Atlético Mineiro se llevó un 1-0 de Núñez y remató con un 3-0 en Brasil. Y la excepción a esta estadística se dio en 2024: fue la única vez que River abrió la serie de visitante, y lo pagó caro con un 3-0 contra su anterior víctima, quien lo dejó sin chances, más allá del empate 0-0 en Núñez.

Así, con el 2-1 sufrido ante Palmeiras en esta edición, el registro global de Gallardo frente a brasileños en Libertadores queda en seis cruces de eliminación directa: en tres logró avanzar y en tres quedó eliminado. Pero si se excluye el antecedente más reciente, cuando la ida fue en Brasil, la tendencia muestra que el Muñeco salió airoso en más de la mitad de las veces que debió remontar tras no haber ganado en el Monumental. Ese es el dato que hoy sostiene al mundo River: Gallardo sabe imponerse en la adversidad. Y con la serie aún abierta, Allianz Parque puede ser escenario de otra gesta copera.

Jugador x Jugador de River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

ver también

Jugador x Jugador de River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Los hinchas de River encontraron al culpable menos pensado en la derrota ante Palmeiras: “Llegó su fin”

ver también

Los hinchas de River encontraron al culpable menos pensado en la derrota ante Palmeiras: “Llegó su fin”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: "Gran admiración"
Copa Libertadores

Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: "Gran admiración"

Tras el famoso "que la gente crea", Gallardo ilusionó a todo River con una nueva frase
River Plate

Tras el famoso "que la gente crea", Gallardo ilusionó a todo River con una nueva frase

Los hinchas pidieron la salida de Gallardo por la derrota ante Palmeiras: "Llegó su fin"
River Plate

Los hinchas pidieron la salida de Gallardo por la derrota ante Palmeiras: "Llegó su fin"

Nacho Fernández: "Tenemos con qué ir a darlo vuelta en Brasil"
River Plate

Nacho Fernández: "Tenemos con qué ir a darlo vuelta en Brasil"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo