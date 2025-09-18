La estadística a la que se aferra todo River pese a la derrota contra Palmeiras en la Copa Libertadores

Ilusión. Eso fue lo que se llevó el hincha de River del Monumental a pesar de la derrota 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ilusión para soñar con la heroica en el Allianz Parque y revertir la llave el próximo miércoles. Y esa esperanza no nace únicamente del gol agónico de Lucas Martínez Quarta que devolvió oxígeno en la serie, sino también de una estadística que acompaña al ciclo de Marcelo Gallardo.

¿De que trata? El Muñeco nunca ganó un partido de ida frente a equipos brasileños en el Monumental, pero en más de la mitad de esas series igualmente terminó avanzando. El detalle es clave. Si se toman en cuenta únicamente los cruces que arrancaron en Núñez (siendo las semifinales ante Atlético Mineiro en 2024 la única excepción), Gallardo disputó cinco llaves contra equipos brasileños y en tres logró revertir la historia en la revancha.

La primera fue en 2015 por cuartos contra Cruzeiro, cuando después de perder 1-0 en casa, River se recuperó con un contundente 3-0 en Belo Horizonte para encaminarse hacia la Copa.

La segunda muestra de carácter se dio en 2018: tras caer 1-0 frente a Gremio en el Monumental, los de Núñez viajaron a Porto Alegre con la obligación de dar vuelta la historia y lo consiguió con el recordado penal del Pity Martínez en el tiempo de descuento. Un global 2-1 que valió el pase a la final y que quedó marcado en la memoria de los hinchas por lo que vendría más adelante.

La épica noche del River de Gallardo en Porto Alegre para pasar a la final de la Copa 2018 (Getty Images).

El tercer antecedente positivo apareció en 2019, cuando el Millonario igualó 0-0 frente a Cruzeiro y repitió el mismo resultado en Brasil. Allí, la serie se definió por penales y River terminó avanzando a cuartos. Aunque luego de vencer tres veces al hilo, aparecieron los golpes.

En 2020, Palmeiras goleó 3-0 en Argentina (partido disputado en el Libertadores de América) y, aunque River ganó 2-0 en la vuelta, no alcanzó. En 2021, Atlético Mineiro se llevó un 1-0 de Núñez y remató con un 3-0 en Brasil. Y la excepción a esta estadística se dio en 2024: fue la única vez que River abrió la serie de visitante, y lo pagó caro con un 3-0 contra su anterior víctima, quien lo dejó sin chances, más allá del empate 0-0 en Núñez.

Así, con el 2-1 sufrido ante Palmeiras en esta edición, el registro global de Gallardo frente a brasileños en Libertadores queda en seis cruces de eliminación directa: en tres logró avanzar y en tres quedó eliminado. Pero si se excluye el antecedente más reciente, cuando la ida fue en Brasil, la tendencia muestra que el Muñeco salió airoso en más de la mitad de las veces que debió remontar tras no haber ganado en el Monumental. Ese es el dato que hoy sostiene al mundo River: Gallardo sabe imponerse en la adversidad. Y con la serie aún abierta, Allianz Parque puede ser escenario de otra gesta copera.

