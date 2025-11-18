La Inteligencia Artificial reveló la probabilidad matemática exacta que tiene River de clasificar a la Copa Libertadores 2026

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura dejó a River con más preocupaciones de las que ya arrastraba. Es que, por si era poco con su crisis futbolística, ahora también debe enfrentar un panorama complejo para acceder a la Copa Libertadores 2026. Y es que la clasificación ya no depende únicamente de sus propias manos.

El Millonario cerró la temporada en el cuarto puesto de la Tabla Anual. Si bien la principal vía para acceder al certamen internacional es consagrarse campeón del Torneo Clausura, también puede agarrar la calculadora y encomendarse a una serie de resultados ajenos que le den una mano. Por un lado, Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors deberían conquistar el campeonato para liberar un cupo que caería en manos de Marcelo Gallardo y compañía, dándole acceso al repechaje. Además, lo mismo ocurrirá si Lanús da la vuelta a nivel local y en la Copa Sudamericana.

Ante este escenario de múltiples variables, la Inteligencia Artificial no se quedó afuera de la conversación y apareció con un pronóstico arriesgado. Sí, arrojó el análisis matemático con las chances exactas que tiene River de jugar el certamen continental en 2026, calculando cada una de las vías de clasificación. Para ello, dejó de lado los factores anímicos y futbolísticos para centrarse exclusivamente en las ciencias exactas.

El pronóstico de la IA sobre River a la Libertadores 2026

Según el sistema, la probabilidad total de que River clasifique a la Copa Libertadores 2026 es de 29.43 por ciento. Así lo afirmó al desglosar las tres rutas posibles para el equipo de Gallardo, con la particularidad de que el factor más alto para la clasificación no es el rendimiento propio, sino el de la ayuda rival.

Pese a que la IA explica que campeonar es la “forma más directa y controlable para River”, a su vez reconocer que es la más compleja en términos de probabilidad. “La chance es baja, 6.2%, porque implica ganar cuatro partidos consecutivos de eliminación directa“, justificó.

Fue allí cuando la IA dio un brusco salto al analizar la viabilidad de que el Clausura quede en manos de Boca, Argentinos y Rosario Central. Al punto que el porcentaje se triplicó. “La probabilidad es del 20.3%, siendo una chance relativamente alta porque River tiene tres candidatos a su favor en el Torneo Clausura”, expresó. Y agregó: “Si la probabilidad de que uno gane es de aproximadamente 6% u 8%, tener tres chances independientes de liberación de cupo eleva el porcentaje total a ese valor“.

Por último, la entidad tecnológica analizó el escenario más complejo, que es la doble consagración de Lanús, en donde sostiene que existe un 2.93% de probabilidades de que ocurra. “Primero, debe ganar el Torneo Clausura, lo que ya es complicado porque deben superar a varios rivales, incluyendo el riesgo de cruzarse con el propio River en cuartos de final (si River lo elimina, este escenario termina)”, empezó, para luego dar paso al siguiente factor. “Segundo, tiene que ganar la Final de la Copa Sudamericana, una tarea que ahora es mucho más factible al ser un partido único“, cerró.

La IA habló, pero aún todo está por verse. El Millonario se juega su última bala, apostando primero a buscar su objetivo por cuenta propia, pero teniendo a mano la calculadora en caso de ser necesario. En el medio, puede aferrarse a la ilusión de tener prácticamente un tercio de chances de meterse en Libertadores. Al menos así lo dice la matemática.

