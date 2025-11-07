La gran incógnita que Marcelo Gallardo tiene en River a dos días del Superclásico

River se juega más que tres puntos el próximo domingo ante Boca. El equipo de Marcelo Gallardo necesita la victoria para acomodarse en la tabla anual, para sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y para dejar atrás los pésimos resultados que cosechó en las últimas semanas, con derrotas inesperadas.

Marcelo Gallardo recibió una muy buena noticia en las últimas horas y es que Sebastián Driussi respondió bien a las exigencias. El atacante había sufrido una distensión muscular el pasado 24 de octubre ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina y era duda para el Superclásico. Si bien todavía no está al 100%, el oriundo de San Justo concentraría para enfrentar a Boca el próximo domingo.

Gallardo apostaría por un solo delantero en La Bombonera

Ahora bien, es poco probable que juegue desde el arranque, ya que en caso se llegar, lo haría sin rodaje. Por tal motivo, Gallardo pondría un equipo con un solo delantero: Maximiliano Salas. Al banco irían Driussi y Borja como opciones ofensivas, pero por estas horas, el entrenador analiza también la posibilidad de sumar una alternativa más.

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

¿Ruberto concentra contra Boca?

Agustín Ruberto es una de las grandes promesas de las Inferiores de River. Ya tuvo minutos en Primera con Demichelis y Gallardo, pero lamentablemente sufrió una dura lesión a comienzos de año en el Sudamericano Sub 20 y estuvo recuperándose en los últimos meses. Si bien regresó a Reserva, con Primera todavía no concentró, aunque existe la posibilidad que lo haga contra Boca. En caso que Driussi no vaya al banco de suplentes, el juvenil lo haría.

ver también José López, tras ser convocado a la Selección Argentina: “Estuve cerca de llegar a River”

¿Cómo formaría River contra Boca?

River visitará a Boca el próximo domingo desde las 16.30 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE