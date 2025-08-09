La preocupante imagen de Germán Pezzella tras el empate de River ante Independiente y el mayor temor de Marcelo Gallardo

En el compromiso entre River e Independiente que terminó igualado sin goles por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, se vivió un momento de tensión. Ajeno al resultado que no vivió emociones, durante el partido ocurrió un suceso desafortunado que tuvo como protagonista a Germán Pezzella y ya se sabe que lo marginará de las canchas durante un buen lapso de tiempo.

El zaguero central salió lesionado durante el encuentro en Avellaneda, debido a una acción en la que su rodilla hizo un movimiento en falso y se torció de manera antinatural. Inmediatamente quedó tendido sobre el campo de juego, casi sin moverse solicitó el cambio y se retiró entre lágrimas, lo que aumentó considerablemente la preocupación en el Libertadores de América.

Lo cierto es que al término del cotejo, Pezzella se fue del estadio con una férula para inmovilizar la rodilla izquierda, lo que deja en evidencia que la cuestión física que padeció es de notable gravedad. El único dato alentador en este momento, es que lo hizo caminando por cuenta propia y sin la necesidad de ser ayudado para trasladarse desde el vestuario hasta el micro.

De todas maneras, para esclarecer lo sucedido, en las próximas horas el jugador se realizará los estudios correspondientes para conocer con exactitud cuál es la lesión que tiene y qué grado de complejidad debe afrontar. Por lo que durante la jornada del domingo se revelará el tiempo estimado de recuperación que tendrá por delante el defensor que había vuelto a ser titular.

De forma preliminar y de acuerdo a los primeros chequeos que le hicieron los médicos del plantel profesional, Pezzella habría sufrido un esguince en la rodilla izquierda. Si bien la verdad saldrá a la luz en las próximas horas, se estima que ese podría ser el parte médico, aunque no se descarta que sea de mayor gravedad debido a la desconsolada reacción del propio futbolista.

Cabe destacar que el Millonario está próximo a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde se medirá ante Libertad de Paraguay este jueves 14 de agosto desde las 21:30. Además, solamente una semana más tarde tendrá lugar la revancha en el Monumental para definir el clasificado a la siguiente instancia del certamen internacional más importante del continente.

Los próximos partidos de River

14 de agosto: Libertad – River | Copa Libertadores

| Copa Libertadores 17 de agosto: River – Godoy Cruz | Torneo Clausura

– Godoy Cruz | Torneo Clausura 21 de agosto: River – Libertad | Copa Libertadores

– Libertad | Copa Libertadores 25 de agosto: Lanús – River | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 30 de agosto: Unión de Santa Fe – River | Torneo Clausura

