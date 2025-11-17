Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La reacción de los hinchas de River tras comprometer la clasificación a la Copa Libertadores 2026: “Se terminó la ilusión”

Tras el empate con Vélez, el Millonario se quedó sin chances de Libertadores por tabla anual y los hinchas mostraron su enojo.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de River en el Monumental.
© GettyLos hinchas de River en el Monumental.

Con el empate 0 a 0 en condición de visitante ante Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, River terminó en el cuarto puesto de la tabla anual, y es por eso que no logró el objetivo de clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026 a través de esta vía. 

Al quedar ubicado en la cuarta posición, el equipo comandado por Marcelo Gallardo está clasificado a la Copa Sudamericana y solo podrá jugar la Libertadores en caso de ganar el Clausura, o bien que los ganadores sean Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors, quienes terminaron por encima suyo en la anual.

Tras la culminación de este encuentro, la cuenta oficial del Millonario subió un posteo para informar el resultado del equipo, y allí los hinchas fueron a expresar su bronca, debido a que a lo largo del año los jugadores, junto al cuerpo técnico, no lograron cumplir con los objetivos propuestos. 

Es por eso que muchas de las críticas fueron por no haber clasificado a la Copa Libertadores, certamen que lleva disputando de manera ininterrumpida desde la edición 2015, y que la próxima temporada podría ausentarse para volver a la Copa Sudamericana, que no la juega desde 2016. 

“Siempre volvemos a lo mismo”, “No esperaba nada y aún estoy decepcionado”, “Se terminó la ilusión”, “No entendieron nunca que están en River”, “Poco futuro le veo”, “Insólito momento de River”, “Todo el año fue igual”, “Se gastaron 70 millones para dar lástima hasta en el torneo local”, fueron algunas de las críticas. 

Las chances que tiene River de jugar la Copa Libertadores

Con los playoff a la vuelta de la esquina, hay tres posibilidades que tiene River para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. La primera de ellas, y en la única que depende de sí mismo, es ganando el Torneo Clausura, en el que definirá las llaves en condición de visitante. 

Publicidad
Los hinchas de River apuntaron contra un titular en el empate ante Vélez: “Juega como si ya no quisiera estar en el club”

ver también

Los hinchas de River apuntaron contra un titular en el empate ante Vélez: “Juega como si ya no quisiera estar en el club”

Luego, depende de otros resultados para clasificar. Quienes podrían darle una ayuda son Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, ya que si uno de estos tres gana el Clausura, automáticamente liberarán cupo en la tabla anual y el Millonario lo obtendrá. Por último, si Lanús gana tanto el Clausura como la Sudamericana, también se quedará con el boleto al certamen continental. 

Las críticas de los hinchas de River

Publicidad
Publicidad

En síntesis 

  • River Plate empató 0-0 con Vélez en la última fecha del Clausura y terminó cuarto en la tabla anual, sin clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026.
  • River podría cortar una racha de clasificaciones ininterrumpidas a la Copa Libertadores desde la edición 2015, volviendo a jugar la Copa Sudamericana (última vez en 2016).
  • River solo podrá jugar la Libertadores 2026 si gana el Torneo Clausura o si Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors (equipos por encima en la anual) se consagran campeones del Clausura.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Tras volver al gol ante Tigre, la reflexión de Edinson Cavani sobre su retiro del fútbol: “Boca me ha dado mucho”
Boca Juniors

Tras volver al gol ante Tigre, la reflexión de Edinson Cavani sobre su retiro del fútbol: “Boca me ha dado mucho”

Desligan a Mateo Retegui del mal momento de la Selección de Italia
Fútbol europeo

Desligan a Mateo Retegui del mal momento de la Selección de Italia

Gallardo se cruzó con un periodista
River Plate

Gallardo se cruzó con un periodista

Juan Román Riquelme eligió los tres delanteros con los que mejor se entendió y diferenció a Martín Palermo del resto
Boca Juniors

Juan Román Riquelme eligió los tres delanteros con los que mejor se entendió y diferenció a Martín Palermo del resto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo