La reacción de los hinchas de River tras comprometer la clasificación a la Copa Libertadores 2026: “Se terminó la ilusión”

Con el empate 0 a 0 en condición de visitante ante Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, River terminó en el cuarto puesto de la tabla anual, y es por eso que no logró el objetivo de clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026 a través de esta vía.

Al quedar ubicado en la cuarta posición, el equipo comandado por Marcelo Gallardo está clasificado a la Copa Sudamericana y solo podrá jugar la Libertadores en caso de ganar el Clausura, o bien que los ganadores sean Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors, quienes terminaron por encima suyo en la anual.

Tras la culminación de este encuentro, la cuenta oficial del Millonario subió un posteo para informar el resultado del equipo, y allí los hinchas fueron a expresar su bronca, debido a que a lo largo del año los jugadores, junto al cuerpo técnico, no lograron cumplir con los objetivos propuestos.

Es por eso que muchas de las críticas fueron por no haber clasificado a la Copa Libertadores, certamen que lleva disputando de manera ininterrumpida desde la edición 2015, y que la próxima temporada podría ausentarse para volver a la Copa Sudamericana, que no la juega desde 2016.

“Siempre volvemos a lo mismo”, “No esperaba nada y aún estoy decepcionado”, “Se terminó la ilusión”, “No entendieron nunca que están en River”, “Poco futuro le veo”, “Insólito momento de River”, “Todo el año fue igual”, “Se gastaron 70 millones para dar lástima hasta en el torneo local”, fueron algunas de las críticas.

Las chances que tiene River de jugar la Copa Libertadores

Con los playoff a la vuelta de la esquina, hay tres posibilidades que tiene River para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. La primera de ellas, y en la única que depende de sí mismo, es ganando el Torneo Clausura, en el que definirá las llaves en condición de visitante.

Luego, depende de otros resultados para clasificar. Quienes podrían darle una ayuda son Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, ya que si uno de estos tres gana el Clausura, automáticamente liberarán cupo en la tabla anual y el Millonario lo obtendrá. Por último, si Lanús gana tanto el Clausura como la Sudamericana, también se quedará con el boleto al certamen continental.

Las críticas de los hinchas de River

En síntesis