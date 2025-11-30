Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras la clasificación de Boca

Los cruces de la próxima instancia de la presente temporada del certamen doméstico van tomando forma luego de los triunfos de Estudiantes y Boca.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Boca sufrió pero eliminó a Argentinos.
© GettyBoca sufrió pero eliminó a Argentinos.

Este sábado comenzaron a disputarse los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En ese contexto, Estudiantes de La Plata se transformó en el primer equipo en conseguir el boleto rumbo a la próxima instancia del certamen doméstico al superar 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En medio de fuertes polémicas por lo acontecido con relación a las sanciones sufridas por parte de la AFA, el Pincha sacó pecho en un territorio realmente hostil y triunfó por la mínima diferencia para meterse en las semifinales de la máxima categoría del fútbol argentino. Lo hizo gracias a una solitaria anotación de Tiago Palacios.

Lógicamente, la actividad de los cuartos de final del Torneo Clausura no se detuvo allí. Por el contrario, este domingo continuó con uno de los enfrentamientos más atractivos y prometedores. Con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario, Boca Juniors y Argentinos Juniors se encontraron frente a frente buscando la clasificación.

En medio de ese panorama, el equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda fue quien se hizo con el pasaje rumbo a las semifinales del Torneo Clausura. El Xeneize, en condición de local, no dio lugar para ninguna sorpresa y se terminó imponiendo por 1-0. Ayrton Costa, en el inicio del trámite, marcó la diferencia.

Cabe destacar que todavía restan definirse otros dos clasificados para la próxima etapa del certamen doméstico. Este lunes, en primera instancia, Barracas Central recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. Un rato más tarde, en Avellaneda, Racing Club hará lo propio con Tigre. De ese modo, quedarán listos todos los semifinalistas del campeonato.

En definitiva, luego de su victoria contra Argentinos, Boca comenzó a esperar rival para las semifinales del Torneo Clausura. En ese sentido, los de Úbeda se enfrentarán con el ganador de la serie compuesta por Racing y Tigre. Paralelamente, el Pincha que dirige Eduardo Domínguez se topará con Gimnasia o Barracas Central.

Publicidad
Estudiantes venció a Central Córdoba. (Foto: Prensa Estudiantes)

Estudiantes venció a Central Córdoba. (Foto: Prensa Estudiantes)

Estudiantes de Río Cuarto aguantó en Puerto Madryn y ascendió a la Liga Profesional por primera vez en su historia

ver también

Estudiantes de Río Cuarto aguantó en Puerto Madryn y ascendió a la Liga Profesional por primera vez en su historia

Así están las semifinales del Torneo Clausura

  • Boca Juniors vs. Racing Club o Tigre
  • Estudiantes vs. Gimnasia o Barracas Central

DATOS CLAVE

  • Estudiantes de La Plata fue el primer clasificado a semifinales ganándole 1-0 a Central Córdoba.
Publicidad
  • Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y pasó a semifinales.
  • El jugador Ayrton Costa anotó la diferencia para el triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Argentinos Juniors.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias
Fútbol Argentino

Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

Boca venció 1-0 a Argentinos y clasificó a semifinales
Fútbol Argentino

Boca venció 1-0 a Argentinos y clasificó a semifinales

Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos: ¿Cómo le fue a ambos?
Fútbol Argentino

Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos: ¿Cómo le fue a ambos?

El aviso de Úbeda de cara a la lucha por el título: "Nafta tenemos bastante"
Boca Juniors

El aviso de Úbeda de cara a la lucha por el título: "Nafta tenemos bastante"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo