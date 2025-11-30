Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras la clasificación de Boca

Este sábado comenzaron a disputarse los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En ese contexto, Estudiantes de La Plata se transformó en el primer equipo en conseguir el boleto rumbo a la próxima instancia del certamen doméstico al superar 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En medio de fuertes polémicas por lo acontecido con relación a las sanciones sufridas por parte de la AFA, el Pincha sacó pecho en un territorio realmente hostil y triunfó por la mínima diferencia para meterse en las semifinales de la máxima categoría del fútbol argentino. Lo hizo gracias a una solitaria anotación de Tiago Palacios.

Lógicamente, la actividad de los cuartos de final del Torneo Clausura no se detuvo allí. Por el contrario, este domingo continuó con uno de los enfrentamientos más atractivos y prometedores. Con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario, Boca Juniors y Argentinos Juniors se encontraron frente a frente buscando la clasificación.

En medio de ese panorama, el equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda fue quien se hizo con el pasaje rumbo a las semifinales del Torneo Clausura. El Xeneize, en condición de local, no dio lugar para ninguna sorpresa y se terminó imponiendo por 1-0. Ayrton Costa, en el inicio del trámite, marcó la diferencia.

Cabe destacar que todavía restan definirse otros dos clasificados para la próxima etapa del certamen doméstico. Este lunes, en primera instancia, Barracas Central recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. Un rato más tarde, en Avellaneda, Racing Club hará lo propio con Tigre. De ese modo, quedarán listos todos los semifinalistas del campeonato.

En definitiva, luego de su victoria contra Argentinos, Boca comenzó a esperar rival para las semifinales del Torneo Clausura. En ese sentido, los de Úbeda se enfrentarán con el ganador de la serie compuesta por Racing y Tigre. Paralelamente, el Pincha que dirige Eduardo Domínguez se topará con Gimnasia o Barracas Central.

Así están las semifinales del Torneo Clausura

Boca Juniors vs. Racing Club o Tigre

Estudiantes vs. Gimnasia o Barracas Central

Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y pasó a semifinales.