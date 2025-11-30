Es tendencia:
TORNEO CLAUSURA

La fuerte denuncia de los jugadores de Argentinos Juniors contra Boca: “Hace rato no lo veo”

El Xeneize ganó en La Bombonera y se clasificó a semifinales, pero desde el Bicho sintieron que merecieron más.

Por Agustín Vetere

La victoria de Boca ante Argentinos.
© GettyLa victoria de Boca ante Argentinos.

En una Bombonera repleta, Boca Juniors derrotó por la mínima este domingo a Argentinos Juniors para meterse en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Ayrton Costa, en los primeros minutos del partido, anotó el único tanto de la noche para los locales.

De esta manera, el combinado dirigido por Claudio Úbeda acumula 6 victorias al hilo y quedó a dos más de conquistar el título del segundo semestre. Este lunes se conocerá si Racing o Tigre será su próximo rival, también en La Bombonera el siguiente fin de semana.

Pero mientras los jugadores de Boca celebraban el pase a la semifinal, los de Argentinos Juniors describieron como ‘injusto’ el resultado. Primero, el DT Nico Diez lo reflejó de aquella manera en conferencia de prensa. Luego, los futbolistas hicieron lo propio en zona mixta.

“Me parece que desde el primer tiempo Marchesín estuvo haciendo tiempo. No quería sacar. No nos podemos quejar. Tuvimos las situaciones y no las pudimos concretar. Cuando perdés por detalles te da bronca”, señaló ante los micrófonos Sebastián Prieto.

En la misma línea, Erik Godoy añadió: “Hace rato no veo a un Boca hacer tiempo. Marchesín se tiraba al piso, nadie lo tocaba. Después dieron 6 minutos, para mí era un poco más, pero bueno. Nosotros seguimos con el mismo camino y sabemos que nos respetan”.

Tweet placeholder
Por último, Hernán López Muñoz también destacó que el Bicho mereció más de lo que se llevó “Lo que hicimos en el año fue muy bueno. El fútbol a veces es tan injusto que no siempre gana el que mejor intenta o el que mejor juega a la pelota”.

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025

  • Boca vs. Racing o Tigre
  • Barracas o Gimnasia vs. Estudiantes

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Ayrton Costa para ir a semifinales.
  • Jugadores de Argentinos Juniors como Sebastián Prieto calificaron el resultado de “injusto”.
  • Erik Godoy y Sebastián Prieto criticaron que el arquero de Boca, Marchesín, hizo tiempo durante el partido.
