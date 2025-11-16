La única combinación de resultados que deja a River sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026

Haber perdido tantos partidos en las últimas fechas no fue gratis para River. Los de Marcelo Gallardo, hasta antes de iniciar la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, tenían encaminada su clasificación a la edición de 2026 mediante la tabla anual y era uno de los máximos candidatos a ganar el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Pero River se desmoronó. Perdió de local ante Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia, también lo hizo a domicilio con Rosario Central y Boca. Por tal motivo, llegó a la última fecha de la Zona B, en la cual se definen las posiciones de la tabla anual, fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Aunque todavía nada está dicho, ya que podría quedar en zona de clasificación y directamente sin chances de jugarla.

¿Cuál es la única combinación de resultados que dejan a River sin chance alguna de jugar la Copa Libertadores 2026?

River se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, por lo que no estaría clasificando a la Copa Libertadores 2026 y solamente una combinación de resultados podría hacer que quede quinto. De quedar en esa posición, los de Marcelo Gallardo directamente quedarán sin posibilidades de jugar el torneo más importante del continente el próximo año.

La única combinación que deja a River quinto en la tabla anual es que pierda ante Vélez en su visita al Amalfitani y que Racing triunfe ante Newell´s en Rosario cuando se vean las caras este domingo desde las 20.15 horas. Cabe recordar que el Millonario tiene 52 puntos en la anual y la Academia tiene 50.

Por otro lado, si los de Núñez caen en Liniers y la Academia empata en Rosario terminarán con los mismos puntos, pero los de Gallardo con una mejor diferencia de gol, que actualmente es de +17 para River y de +12 para Racing.

¿Qué resultados necesita River para clasificar a la Libertadores?

River visitará a Vélez este domingo desde las 17 horas por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo deberán sumar de a tres si quieren clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, pero también dependerá de Argentinos Juniors, que se mide ante Estudiantes en La Plata este mismo domingo a partir de las 20.15 horas.

Si River gana y Argentinos Juniors pierde, el Millonario quedará tercero en la tabla anual, que da cupo a las fases previas de la Libertadores. También existe la posibilidad que los de Núñez ganen, pero que Argentinos empate y de ser así, será determinante que River gane por diferencia mayor a dos goles.

River viene de perder ante Boca en La Bombonera. (Foto: Getty).

Las otras posibilidades de clasificar a la Libertadores 2026

Existen otros escenarios que clasificarían a River a la Copa Libertadores 2026. El Millonario ya selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y si bien no encuentra los resultados, la realidad es que tiene chances de ser campeón y en caso de ser así, participará de la Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos.

Otro escenario posible es que los de Marcelo Gallardo terminen cuartos en la tabla anual, pero que alguno de los tres que quedaron arriba -Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors- salgan campeones del Torneo Clausura y eso liberaría un cupo, por lo que los de Núñez jugarían el torneo más importante del continente desde las fases previas.

Inclusive, también está la posibilidad que este domingo gane, Argentinos Juniors no lo haga, los de Gallardo terminen terceros en la anual, pero que no inicien su camino en la Libertadores desdela fases previas, para eso tendrían que salir campeones del Clausura Rosario Central o Boca.

DATOS CLAVE

River Plate llegó a la última fecha del Clausura fuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2026.

River cayó como local ante Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia y perdió con Rosario Central y Boca.

River tiene 52 puntos en la tabla anual y Racing Club tiene 50 antes de la última fecha.