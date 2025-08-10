Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones

El delantero sorprendió al hablar de su futuro y abrir la puerta a su continuidad en el Millonario.

Por Bruno Carbajo

La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones
© GettyLa verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones

Está todo dado para que la historia continúe“. La declaración salió de la boca de Miguel Borja en la previa del empate entre River e Independiente. El delantero colombiano había reflexionado sobre la dura sequía que atraviesa y, entre medio, soltó la sorpresiva frase acerca de su relación contractual que finaliza a fin de año.

A priori, todo parecía indicar que los caminos de Borja y el Millonario se separarían en 2026. Más aún teniendo en cuenta la competencia interna con Maximiliano Salas y Sebastián Driussi que podría relegarlo en la consideración de Marcelo Gallardo. Incluso, en el último mercado de pases estuvo cerca de ser transferido a Tigres de México.

Son momentos de este deporte que vivimos. Soy consciente de lo que estoy viviendo y de lo que debo mejorar“, confesó también el colombiano. Sin embargo, dentro de sus llamativos indicios de una posible continuidad, puertas adentro de Núñez la historia podría no estar tan clara.

Por el momento, según pudo saber Bolavip, las conversaciones entre River y el entorno del jugador no habrían dado pasos hacia delante, aunque tampoco se levantó o bajó el pulgar de manera definitiva a la continuidad del colombiano. Lo cierto es que el rendimiento de Borja hasta diciembre será trascendental para esa decisión. En caso de que su presente mejore, podría abrirse la puerta a que el panorama cambie y le sea presentada una oferta de renovación, la cual todavía no fue enviada.

Miguel Borja y un futuro completamente incierto en River.

Miguel Borja y un futuro completamente incierto en River.

Borja, por su parte, ya manifestó que su deseo sería quedarse en la institución. “Yo vivo el presente y estoy muy contento aquí“, comentó. Cuando parecía estar llegando a su fin, la novela todavía tendría varios capítulos por escribirse. En tanto, el propio Gallardo lo respalda. “A Miguel se le detecta si es goleador o no: yo lo fui a buscar por eso, no para que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Miguel se destaca por sus goles“, explicó semanas atrás.

Publicidad

En lo que va del 2025, el delantero de 32 años lleva siete gritos en 31 partidos. La estadística es opuesta a la del año pasado, cuando convirtió 31 goles en 49 duelos. Y ante la necesidad de dar vuelta la página para pelear por una permanencia que todavía es una incógnita, el propio Borja se motivó: “Soy una persona de fe y creo que todo es pasajero“.

Miguel Borja, delantero de River.

Miguel Borja, delantero de River.

La próxima oportunidad para revertir el inestable presente podría ser nada menos que el próximo jueves, frente a Libertad en Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Con Salas y Driussi todavía lesionados, cuenta con chances de volver a ser titular.

Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El primer número 12 que no le gusta a Boca

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
Riquelme, interesado en la llegada de José Pékerman a Boca: la postura del entrenador
Boca Juniors

Riquelme, interesado en la llegada de José Pékerman a Boca: la postura del entrenador

Consternación en el mundo del deporte: dos boxeadores murieron una semana después de compartir una misma velada
Polideportivo

Consternación en el mundo del deporte: dos boxeadores murieron una semana después de compartir una misma velada

Mientras llegó a costar 22 millones en Manchester United, este es el irrisorio valor de Marcos Rojo tras dejar Boca y llegar a Racing
Fútbol Argentino

Mientras llegó a costar 22 millones en Manchester United, este es el irrisorio valor de Marcos Rojo tras dejar Boca y llegar a Racing

Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”
Boca Juniors

Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo