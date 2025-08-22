Lanzini rompió el silencio sobre su salida de River y la relación con Gallardo: “Fueron meses muy duros”

Un paso en falso en el Mundial de Clubes, tanto a nivel individual como colectivo, aceleró el final del ciclo de Manuel Lanzini como futbolista de River, donde nunca terminó de colmar las expectativas que había generado en su regreso al club después de nueve años, procedente del West Ham de Inglaterra.

Tras la eliminación en la fase de grupos del certamen internacional organizado por FIFA, en el que solo disputó 29 minutos ingresando en el complemento del duelo que terminó con derrota 2-0 ante Inter de Milán, Marcelo Gallardo tomó la determinación de apartarlo del primer equipo, al igual que a otros futbolistas, y recientemente logró vincularse a Vélez para dar continuidad a su carrera.

En la conferencia de prensa que sirvió de presentación oficial con el equipo de Liniers, que el igual que El Millonario está clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Lanzini rompió el silencio respecto a la relación que tuvo con El Muñeco y los motivos de su salida de River.

“Los últimos meses fueron duros, porque a uno no le gusta estar apartado. Pero es así, son cosas de la vida, del fútbol, decisiones que se tienen que tomar. Sí tuvimos una charla con Marcelo (Gallardo), en la que me comunicó lo que él pensaba. Y el resto fue lo que pasó”, expresó el mediocampista que ya realizó sus primeros dos entrenamientos a las órdenes de Guillermo Barros Schelotto en Vélez.

Lanzini completó sus dos primeros entrenamientos en Vélez.

Lanzini explicó también que desde su llegada al equipo de Liniers notó una gran ambición no solo por poder llegar a instancias finales en la Copa Libertadores, donde es competidor directo de River entre los ocho mejores del torneo, sino también por poder clasificar a los playoffs del Clausura de la Copa de la Liga y pelear por el título. “Con Guillermo tuvimos una muy buena charla antes que yo llegue acá, en la que nos entendimos muy bien y para mí fue muy importante para decidir venir. Esperemos tener la misma ambición para lo que viene”, señaló.

Su pasado en Vélez

Aunque Manuel Lanzini hizo divisiones inferiores y también su debut como profesional con la camiseta de River, ya estuvo ligado a Vélez en el pasado, de muy chico, y se encargó de recordarlo durante la conferencia de prensa que lo presentó de manera oficial como refuerzo del equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto.

“Yo tuve una etapa acá de los 7 a los 9 años, que era en infantiles. Empecé acá y después como todos saben me fui a River, donde hice todas las inferiores hasta llegar a ser profesional. Es como una vuelta de la vida y me decidí a venir por la historia que tiene el club, porque es muy ordenado y porque me encontré con un grupo de personas que ya conocía”, explicó.