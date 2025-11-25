Llegó a 16 partidos: la pésima estadística de River tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura

En el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura, River no pudo aguantar el resultado y perdió contra Racing de manera agónica por 3 a 2. De esta manera, quedó eliminado del certamen y terminó su temporada futbolística, en la que no cumplió con sus objetivos.

Al igual que en varios partidos de la temporada, el Millonario comenzó perdiendo y no pudo dar vuelta el resultado. Tal es así que llegó a una estadística negativa en este sentido, debido a que no pudo ganar ninguno de los últimos 16 encuentros en los que arrancó abajo en el marcador.

Según lo revelado por El Gráfico, la última vez que el equipo comandado por Marcelo Gallardo ganó un partido en el que comenzó perdiendo fue el 6 de noviembre del año pasado, en el triunfo 3 a 2 frente a Instituto en Córdoba. Allí inició 0-1, lo dio vuelta, se lo empataron y ganó sobre la hora.

Después de esto, en el último año, River inició abajo en el marcador 16 veces, en las que tuvo un saldo de 11 derrotas y 5 empates. Un dato que hace aún más fuerte esta estadística es que fue derrotado en las últimas 8 oportunidades en las que empezó perdiendo un encuentro.

En medio de esta mala racha, una sola vez el Millonario pudo dar vuelta un partido para ganar. Por la anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, inició ganando 1 a 0 frente a Independiente del Valle. Rápidamente, el elenco ecuatoriano se puso 2-1 arriba en el marcador, y el equipo de Gallardo lo dio vuelta para ganar 6 a 2.

Los últimos 16 partidos en los que River empezó perdiendo

Independiente Rivadavia 2 vs. River 1 – LPF 2024 Racing 1 vs. River 0 – LPF 2024 Platense 1 vs. River 1 – Apertura 2025 River 0 vs. Estudiantes 2 – Apertura 2025 River 2 vs. Rosario Central 2 – Apertura 2025 River 1 vs. Talleres 1 – Apertura 2025 Independiente del Valle 2 vs. River 2 – Libertadores 2025 River 1 vs. Platense 1 – Apertura 2025 River 0 vs. Inter 2 – Mundial de Clubes 2025 River 1 vs. Palmeiras 2 – Libertadores 2025 Atl. Tucumán 2 vs. River 0 – Clausura 2025 River 0 vs. Deportivo Riestra 1 – Clausura 2025 River 0 vs. Sarmiento 1 – Clausura 2025 River 0 vs. Gimnasia 1 – Clausura 2025 Boca 2 vs. River 0 – Clausura 2025 Racing 3 vs. River 2 – Clausura 2025

