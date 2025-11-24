Las 5 frases de Gallardo que indignaron a los hinchas de River y que multiplicaron los pedidos de su renuncia como DT

En medio de una profunda mala racha, River Plate se despidió del Torneo Clausura 2025 al caer por 3-2 ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final. De esta manera, los de Marcelo Gallardo finalizaron sus actividades por el resto del año.

Sin títulos y 9 derrotas en lo últimos 12 compromisos, el Millonario cerró un 2025 para el olvido. La ilusión de los hinchas por el retorno del Muñeco al banco se esfumó rápidamente y se transformó en fuertes críticas que ponen en duda su continuidad en el cargo.

Para colmo, el DT habló en conferencia de prensa tras la caída ante Racing y provocó aún más reacciones de quiénes creen que es un ciclo cumplido. En un extenso intercambio con los periodistas, dejó frases que dieron que hablar entre los hinchas.

Las 5 frases de Gallardo que indignaron a los hinchas.

“Digo en el trimestre porque es donde hemos perdido la mayoría de los partidos y nunca había pasado. Es difícil analizar cuando decís todo el año, porque fue en el último trimestre “.

“. “Si alguno está esperando que escape a este momento, está equivocado. Voy a dar la cara como me lo he ganado y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”.

y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”. “ Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero tuve también otros buenos . Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”.

. Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo. Mi autocrítica es personal, es para adentro . Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”.

. Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”. “Yo por lo menos sé que en mi interior tengo mucho para dar y si no lo sintiera así sería el primero en levantar la mano y dar las gracias. Lo tomo como lo que es, un segundo semestre donde no dimos la talla para dar el paso al frente”.

Las críticas de los hinchas de River a Gallardo

