Llegó de Europa, solo jugó 5 partidos con Gallardo y podría ser el reemplazante de Germán Pezzella en la Copa Libertadores

Luego de lo ocurrido en el clásico de este sábado, donde River empató 0-0 ante Independiente y sucedió la desafortunada lesión de Germán Pezzella que lo marginará de las canchas hasta el año que viene, Marcelo Gallardo debe realizar una maniobra especial para rearmar la zaga central. Por ese motivo, podría tener que recurrir a un futbolista que prácticamente no jugó con él.

Durante la jornada del domingo se confirmó que el defensor sufrió una ruptura de ligamentos en su rodilla, por lo que será baja por varios meses. Sin embargo, no es la única ausencia que habrá en los octavos de final de la Copa Libertadores donde el Millonario se enfrentará a Libertad de Paraguay este jueves 14 de visitante y una semana más tarde en el Monumental.

En el caso de Lucas Martínez Quarta, está en plena recuperación de un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha que padeció el 27 de julio en el partido contra San Lorenzo por lo que, al menos en la ida, no estará. A su vez, Paulo Díaz atraviesa una inflamación en la rodilla así que será evaluado día a día y es una verdadera incógnita su presencia en la serie internacional.

Este conjunto de sucesos derivan en una posibilidad: Gallardo podría usar a Federico Gattoni. Si bien el zaguero central fue separado del resto del plantel por decisión del entrenador, ante este escenario de altísima complejidad existe la chance de que sea tenido en cuenta únicamente para disputar los compromisos por el ámbito continental a raíz de la situación física de sus compañeros.

Federico Gattoni, zaguero central de River Plate. (Getty Images)

El defensor arribó a préstamo a principios de 2024 por pedido de Martín Demichelis, pero desde el regreso de Gallardo a mediados del mismo año, solo disputó 5 partidos. Y hace semanas, durante la pretemporada, el Muñeco resolvió que se entrene a contraturno del resto de los futbolistas debido a que no tendrá oportunidades de jugar bajo su conducción, lo que podría cambiar…

El surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo emigró al Viejo Continente para representar a Sevilla pero, a falta de rodaje, regresó al país para sumarse a River. Esta estadía está muy lejos de ser la ideal debido a que en total jugó 7 partidos, lo que no significó un buen pasar por la institución, aunque uno de ellos fue el Superclásico ante Boca en La Bombonera y con victoria incluida.

Además, el juvenil Lautaro Rivero no está anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, por lo que tampoco podrá ser parte de las variantes para armar el equipo. El único en óptimas condiciones es Sebastián Boselli, que aguarda por conocer quién será su compañero de zaga frente al conjunto paraguayo por la ida de la primera ronda de eliminación directa.

La lista completa de River en la Copa Libertadores

1- Franco Armani

2- Federico Gattoni

4- Gonzalo Montiel

5- Juan Carlos Portillo

6- Germán Pezzella

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Miguel Borja

10- Juanfer Quintero

11- Facundo Colidio

14- Sebastián Boselli

15- Sebastián Driussi

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Gonzalo Martínez

20- Milton Casco

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza Fonda

24- Enzo Pérez

25- Jeremías Ledesma

26- Nacho Fernández

28- Lucas Martínez Quarta

29- Rodrigo Aliendro

30- Franco Mastantuono

31- Santiago Simón

32- Agustín Ruberto

33- Agustín De la Cuesta

34- Giuliano Galoppo

35- Giorgio Costantini

36- Ulises Giménez

37- Lucas Lavagnino

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Agustín Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Jeremías Martinet

