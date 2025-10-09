Es tendencia:
Rodeado de amor y con un deseo cumplido: así fueron los últimos minutos de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca murió este miércoles en su casa y el presidente de Rosario Central compartió un conmovedor detalle sobre su partida.

Por Agustín Vetere

El mundo del fútbol despide a Russo.
© Prensa BocaEl mundo del fútbol despide a Russo.

La muerte de Miguel Ángel Russo este miércoles conmocionó a todo el fútbol argentino. Boca Juniors abrió las puertas del club para que los hinchas de todos los equipos puedan despedirse del entrenador hasta este viernes. Incluso, jugadores y dirigentes de la Primera División también acompañan a la familia del DT.

Mientras los referentes del fútbol argentino le rinden homenaje a uno de los hombres más respetados del medio en las últimas décadas, quiénes tuvieron la fortuna de conocerlo comparten valiosas anécdotas para graficar su calidad como ser humano.

Pero también se conocieron detalles de su emotiva partida, tal como compartió Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. El mandatario, con quien coincidió en su última etapa en el Canalla, estuvo presente en la casa de Miguel durante sus últimos instantes de vida.

“Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina (su esposa) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. El momento final la mujer ahí necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición”, comenzó Belloso con el relato en diálogo con Radio Mitre.

“Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel”, continuó el presidente de Central.

Por último, explicó sobre el momento: “Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Y siguió: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

