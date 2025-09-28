Es tendencia:
River Plate

Un cuestionado, un pibe y un tocado: las alternativas de Gallardo para reemplazar a Enzo Pérez en River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

El Millonario se mide ante el Malevo por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de recuperar la cima.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River tiene la necesidad imperiosa de dar vuelta la página luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final. Los de Marcelo Gallardo cayeron ante Palmeiras -en Núñez y en San Pablo- y en el medio perdieron, con un equipo alternativo, frente a Atlético Tucumán en condición de visitante por el Torneo Clausura. Así y todo, el Millonario tiene una oportunidad inmejorable para recuperarse y será este domingo ante Deportivo Riestra en el Monumental.

El Millonario necesita sumar de a tres para volver a la cima de la Zona B del Torneo Clausura, que hoy en día es propiedad de Deportivo Riestra, su rival de este domingo, también para volver al puesto de vanguardia de la tabla anual, que recuperó Rosario Central el pasado sábado luego de golear a Gimnasia en La Plata.

Ariel Holan le puso picante a la previa del partido contra River y lanzó una advertencia: "El resultado en casa"

¿Quién reemplazará a Enzo Pérez ante Deportivo Riestra?

Enzo Pérez sufrió un feo corte encima de su rodilla el pasado miércoles ante Palmeiras, recibió puntos y por eso no fue convocado para jugar contra Deportivo Riestra. Marcelo Gallardo citó a tres volantes centrales: Kevin Castaño, que es cuestionado por los hinchas, Agustín De La Cuesta, un pibe de 19 años que habitualmente juega en Reserva y el pasado fin de semana tuvo su debut en Primera División ante Atlético Tucumán, también citó a Juan Carlos Portillo, quien sufrió una lesión frente al Verdao en la semana, pero llegó a recuperarse y se estima que sea él quien juegue de titular ante el Malevo.

Juan Carlos Portillo. (Foto: Getty).

Juan Carlos Portillo. (Foto: Getty).

¿Cómo podría formar River contra Deportivo Riestra?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once del Millonario para jugar contra el Malevo sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. Cabe destacar que será un mix de titulares y suplentes pensando en los próximos partidos.

¿Qué se le viene a River?

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras, los de Marcelo Gallardo deben cambiar el chip rápidamente y se viene una semana cargada de partidos importantes. Este domingo se verá las caras ante Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura. El próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 18 horas se medirá ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito y el domingo 5 -a las 21.15 horas- visitará a Rosario Central por el torneo local en ese mismo estadio.

¿Por qué el 28 de septiembre es el Día del Hincha de River?

Quiénes son los convocados de River para recibir a Deportivo Riestra tras la eliminación en la Copa Libertadores

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

