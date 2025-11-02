Los 6 jugadores de River que fueron silbados por los hinchas en la previa del partido ante Gimnasia

Por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, River Plate recibe este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Más Monumental. El elenco comandado por Marcelo Gallardo llega con la soga al cuello, obligado a sumar de a tres ante su público.

Con el Millonario fuera de la zona de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y aún sin sellar su pase a los octavos de final del certamen local, los de Núñez precisaban ganar para ahuyentar fantasmas y ganar oxígeno en medio de esta crisis.

En ese contexto, el público presente en el Monumental se manifestó con cada uno de los futbolistas de manera individual en el momento del anuncio de la formación titular y los relevos de la noche.

Allí, los hinchas reprobaron con contundentes silbidos las actualidades de 6 de los integrantes del plantel de Gallardo: Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo, Matías Galarza y Miguel Borja.

Tweet placeholder

En la misma línea, hubo otros cuatro jugadores que recibieron algunos silbidos aislados, mezclados con aplausos fríos y mayoría de reacciones de indiferencia: Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Maximiliano Meza y Nacho Fernández.

Publicidad

Publicidad

Enzo Pérez: “River tiene que estar en la Copa Libertadores”

ver también Chiqui Tapia felicitó a Di Carlo y los hinchas de River no lo tomaron nada bien: “Anulo mufa”

“Estamos en una situación difícil, compleja. No teníamos la expectativa de llegar hasta final de año y estar como estamos. Hay que afrontarla. Lo hemos hablado puertas adentro, hay que salir lo más rápido posible y tratar de cumplir los objetivos. River tiene que estar en Copa Libertadores porque es una obligación. Vamos a ir por eso, pero primero dejar los tres puntos hoy en casa”, explicó el volante, que esperará por minutos en el banco de suplentes.

DATOS CLAVE