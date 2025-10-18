Los puntajes de los jugadores de River contra Talleres por el Torneo Clausura 2025

River enfrentó a Talleres por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de ganar para revertir su flojo presente. Los de Marco Gallardo no perdonaron y se llevaron los tres puntos, los cuales fueron importantes para escalar posiciones en la Zona B y en la tabla anual, en la cual pasó a Boca y quedó segundo.

Franco Armani (5): Poca participación del Pulpo en el tramo inicial del encuentro. Importante atajada en el inicio del complemento para mantener el arco en cero. En líneas generales tuvo poco trabajo y respondió bien en las pocas jugadas que tuvo que intervenir.

Gonzalo Montiel (7): Fue alternativa por el carril derecho para sus compañeros. Abrió el marcador con un remate certero. Muy atento en defensa ante algunas jugadas de peligro del rival.

Gonzalo Montiel grita su gol en Córdoba. (Foto: Getty).

Lucas Martínez Quarta (5): Jugó bastante adelantado en el primer tiempo, buscó a sus compañeros con sus clásicos pelotazos cruzados. Vio la amarilla antes del cierre del primer tiempo por pelearse con Girotti. En el segundo tiempo apenas tuvo trabajo y resolvió bien.

Paulo Díaz (5): Se desempeñó como segundo marcador central, tuvo algunas fallas en las entregas. Se mostró firme por arriba. En la segunda mitad mejoró, alejó el peligro en algunas jugadas, pero sigue sin mostrar la fortaleza defensiva de hace un tiempo.

Lautaro Rivero (4): Ocupó una posición algo extraña, ya que por momentos fue tercer central y por otros ofició de lateral. Recibió una amarilla algo apresurada a los 21 minutos del primer tiempo y nueve minutos más tarde debió salir por una molestia física.

Kevin Castaño (4): Tuvo poca participación en la primera mitad, estuvo algo tapado por los mediocampistas de Talleres y no logró salir de esa situación. Se apuró en muchas situaciones y no tomó las mejores decisiones. En la faceta defensiva tuvo un aporte casi nulo.

Juan Carlo Portillo (3): Muy poco del mediocampista central del Millonario en la primera mitad, le faltó intensidad. Sumamente impreciso e intrascendente durante todo el partido. No aportó en defensa y tampoco distribuyó.

Santiago Lencina (4): El pibe se desempeñó por el carril izquierdo y no logró mostrar su mejor versión. Salió reemplazado antes del inicio del complemento.

Juan Fernando Quintero (5): Fue un primer tiempo complicado para Juanfer, especialmente porque fue tapado por los volantes de Talleres y no tuvo mucha participación, pero un pase suyo a Casco fue importante para romper el cero. Dejó la cancha antes de los 20 minutos del segundo tiempo.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Maximiliano Salas (6): Incansable, con aciertos y errores, pero siempre queriendo ser alternativa para sus compañeros. En muchos casos abusó del remate al arco desde posiciones poco cómodas. Siempre metido en el partido, fue molesto para los defensores rivales. Se marchó a falta de quince minutos para el cierre del encuentro.

Sebastián Driussi (5): El atacante no tuvo mucho contacto con la pelota en la primera mitad. En cuanto bajó unos metros, logró ser importante en la creación de juego, aunque no lo pudo sostener y se terminó diluyendo. Fue reemplazado antes de los 20 minutos del complemento.

Ingresaron:

Milton Casco (6): Interesante ingreso de Milton, un tiro suyo dio en el palo para que Montiel luego la empuje y rompa el cero. Recibió la amarilla antes del cierre de la primera mitad. Aportó en ataque y en defensa, le brindó al equipo lo que Rivero no había podido en el lateral izquierdo.

Matías Galarza Fonda (6): Ingresó para jugar el segundo tiempo en lugar de Lencina. Intentó dar estabilidad en el mediocampo y lo logró. Probó con un buen remate desde afuera que quedó en manos del arquero del conjunto local. Probablemente fue su mejor partido desde que llegó a River.

Facundo Colidio (6): Pocos minutos después de ingresar lo habilitó a Maxi Meza para el segundo tanto de la noche. Estuvo muy fino en todas sus apariciones.

Maximiliano Meza (6): En la primera pelota que tocó la mandó a guardar y puso a River 2 a 0 ante Talleres.

Ignacio Fernández (-): Pocos minutos en campo de juego.