¿Qué le pasa a Julián Álvarez? La explicación antes de que la Selección Argentina juegue contra Cabo Verde por el Mundial 2026

El delantero, que fue una figura descollante en Qatar 2022, está ofreciendo una versión mucho más pobre en la actual Copa del Mundo.

Mientras figuras como Erling Haaland, Kylian Mbappé o el propio Lionel Messi convierten a mansalva durante el Mundial 2026, hay otros cracks como Julián Alvarez que todavía no se hallan. ¿Qué está pasando con el delantero de la Selección Argentina y de Atlético de Madrid? Te necesitamos, Julián. Te necesita La Albiceleste.

Sí, necesitamos que nuestro delantero estrella esté al ciento por ciento. Y, hoy, lamentablemente, tras la fase de grupos de la Copa del Mundo, uno de los puntos más bajos que ha tenido el conjunto de Lionel Scaloni es el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate. Y lo cierto es que hay muchas razones y muchos factores posibles.

Precisamente, el contexto que vive en Atlético de Madrid puede tener que ver. Aquella declaración, su estado físico son posibles explicaciones para este presente. De todos modos, yo creo que se podría llegar a destapar contra Cabo Verde, por los 16avos de final, el próximo viernes. Pero necesita ese gol, necesita tener buenos rendimientos.

Sucede que ya no pasa solamente por la falta de datos numéricos, ya no es solamente la falta de gol. La cuestión también pasa por el rendimiento general de Julián Alvarez, el cual no está siendo óptimo. Su presión, su recuperación no son los mismos. Sus controles están fallando. Y yo creo que es una cuestión que combina lo físico con lo anímico.

Primero, tenemos que hablar de Julián Alvarez como estrella. Es un futbolista que, en el Mundial pasado, fue vital. De hecho, las aspiraciones argentinas para ganar la Copa del Mundo crecieron cuando él entró en el equipo, reemplazando a Lautaro Martínez, que llegaba diezmado físicamente. El de Calchín irrumpió tan fuerte que cambió la dinámica. Él, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández le dieron otra vida a La Scaloneta.

De hecho, Julián Alvarez marcó en el último partido de la fase de grupos frente a Polonia y después en octavos de final contra Australia. Pero, además, redondeó una de las mejores semifinales de la historia del fútbol mundial, con ese rendimiento increíble ante Croacia, no solo por su doblete y su asistencia, sino también por todo lo que mostró a nivel sacrificio y desgaste.

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Julián Álvarez todavía no responde en este Mundial. (Foto: Getty)

El tema es que después del Mundial estuvo casi dos años sin convertir. Fue en la Copa América, contra Canadá y en fase de grupos, cuando retornó al gol. Y fueron sus únicos dos tantos en el certamen. Y, ahora, en este Mundial, está transitando un momento complejo que preocupa a muchos de cara a las fases decisivas.

Mientras tanto, se vive un momento muy lindo entre Julián y Lautaro. Si bien es muy difícil unir a los dos dentro de la cancha teniendo a Messi y Thiago Almada, ellos se apoyan mutuamente. Se vieron abrazos en la previa del partido ante Jordania, después del gol de Lautaro y tras alguna acción errada por Julián. Mucha motivación mutua para contenerse, para ayudarse sabiendo que el momento del cordobés no es el mejor.

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Y esto tiene que ver con que, aunque en las Eliminatorias marcó seguido, lleva seis partidos oficiales sin tantos en la Selección Argentina y no pudo marcar en el inicio del Mundial. ¿Cómo se explica? Primero, hay que hablar de una temporada complicada en Atlético de Madrid, sin títulos. Él llegó al Colchonero para ser la estrella de un equipo o líder de un proyecto ganador, pero los de Diego Simeone no le pueden dar esto.

Sí, no es el único jugador argentino que no llegó de la mejor manera al Mundial, pero sí el que más viene sufriendo y le está costando agarrar rodaje. Y también hay que centrarse en lo anímico, con mucha polémica en torno a sus declaraciones de querer jugar en Barcelona. Al parecer, hay una promesa previa de Atlético de Madrid que no fue cumplida y esto le habría molestado a La Araña y su entorno.

De alguna manera, el también exdelantero de Manchester City se sintió traicionado por una entidad que le había prometido otras condiciones, otro fútbol, otro proyecto. Pero lo importante es que la declaración de Julián Alvarez no fue gratuita. Y, para colmo, en España se está viviendo un momento complicado, con lo que se dice en los medios de comunicación y por cómo se expresan los hinchas contra el argentino.

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En definitiva, Julián está en una situación en la que él, siendo un jugador tan tímido, no sabe desenvolverse de la mejor manera. Le cuesta mucho porque no es un futbolista al que le guste el conflicto o que la atención se centre en él. Quiere dedicarse a jugar y todo esto repercute en su versión, la cual vimos en la fase de grupos.