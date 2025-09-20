Mientras River perdió con Atlético Tucumán, Palmeiras guardó 10 titulares y goleó al equipo de Martín Palermo por el Brasileirao

Este sábado a la noche y por la jornada 24 del Brasileirao, Palmeiras venció 4-1 a Fortaleza en un partido clave para mantenerse a solamente un punto del líder. Con goles de Raphael Veiga, Ramón Sosa y Andreas Pereira por duplicado, el Verdao se quedó con tres puntos fundamentales y continúa sumando confianza de cara a lo que será el próximo desafío, ni más ni menos que ante River.

El conjunto paulista tenía una parada difícil por el ámbito doméstico pero hizo valer la localía y despachó al elenco que comanda tácticamente Martín Palermo. Para este compromiso por el medio local, Abel Ferreira determinó que debía jugar un equipo totalmente plagado de suplentes para que los habituales titulares tengan más días de descanso con vistas al próximo miércoles.

Con los tantos de los volantes brasileños y el veloz extremo paraguayo, el Verdao se encargó se sumar un triunfo en la previa de lo que será el partido ante el Millonario por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Es que este miércoles por la noche, se definirá quién pasa a la semifinal y cuál de los dos clubes queda eliminado en esta misma instancia.

Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras. (Getty Images)

Mientras tanto y a la misma hora, River perdió 2-0 contra Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025. Con goles de Clever Ferreira en pelota parada y Leandro Díaz desde el punto de penal, el Millonario volvió a recibir tantos y ser derrotado, por lo que llega de la peor manera posible al encuentro ante Palmeiras para sentenciar la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por decisión exclusiva de Marcelo Gallardo, saltó al campo de juego un equipo absolutamente suplente ya que todos los titulares se quedaron en Buenos Aires entrenando y con vistas hacia la revancha. Sin embargo, los futbolistas alternativos no estuvieron a la altura de lo acontecido y quedaron en deuda con el entrenador y también con los hinchas, a solo 4 días del cotejo.

Como si eso no alcanzara, River volvió a recibir un gol de pelota parada, lo que deja en evidencia que es una de las grandes falencias en lo defensivo. Al igual que Gustavo Gómez el pasado miércoles en el Estadio Monumental, esta vez fue Ferreira el que ganó de cabeza en total soledad dentro del área. Además, Jeremías Ledesma cometió un grosero error, que facilitó la maniobra.

Cuándo juegan Palmeiras y River la revancha

Después del partido de ida donde Palmeiras ganó 2-1 ante River en Argentina, este miércoles 24 de septiembre se vuelven a enfrentar en el Allianz Parque de Sao Paulo. Allí y a partir de las 21:30 horas, se va a definir el ganador de la serie para determinar qué equipo avanza a la semifinal de la Copa Libertadores y cuál queda automáticamente eliminado de la competición continental.

