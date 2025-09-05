Es tendencia:
Malas noticias para River: un futbolista que Gallardo bajó a Reserva se lesionó en el Superclásico a 9 días de enfrentar a Palmeiras

Giorgio Constantini salió reemplazado en la primera media hora de juego en el partido contra Boca.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
En el marco de la octava fecha del Torneo Proyección de Reserva, en el Boca Predio de Ezeiza, Boca se enfrentó a River en el segundo Superclásico de la temporada, en un duelo importante para ambos, ya que buscaban prenderse en los primeros puestos de sus respectivos grupos. 

Para este encuentro, tanto el Millonario como el Xeneize bajaron jugadores de Primera para sumar minutos. En el equipo visitante, uno de los que fue titular fue Giorgio Constantini, quien habitualmente es convocado por Marcelo Gallardo, y que encendió las alarmas a 9 días del duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores.

Es que, promediando la media hora de juego, el mediocampista brasileño sufrió una molestia en su pierna izquierda, por lo que quedó tendido en el suelo y tuvo que pedir asistencia médica. Finalmente, tuvo que pedir el cambio y en su lugar ingresó Juárez.

De esta manera, el mediocampista deberá esperar a los próximos días para realizarse los estudios correspondientes y determinar el grado de la lesión. Además, como consecuencia de la misma, muy posiblemente quede fuera de la convocatoria para la llave contra el equipo brasileño.

River empató con Boca

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Millonario rescató un empate al igualar 1 a 1 con el Xeneize como visitante. Luego de un desarrollo de juego parejo, con pocas situaciones de gol, las emociones llegaron sobre el final de la segunda parte.

A falta de 15 minutos para el final del partido, con el afán de despejar la pelota, Ulises Giménez se la chocó en el área chica y venció a Beltrán, por lo que en propia puerta abrió el marcador. Tan solo 8 minutos después, tras un rebote del arquero Díaz Robles, Woiski definió con el arco a su merced para cerrar la igualdad.

Los tres cambios que hará Gallardo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Teniendo en cuenta la apertura para realizar tres modificaciones en la lista de buena fe, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín se meterán en el plantel de la Copa Libertadores para poder estar presentes ante Palmeiras. Franco Mastantuono, Santiago Simón y el lesionado Germán Pezzella dejarían sus lugares. 

