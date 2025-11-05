Es tendencia:
River Plate

A qué hora habla Marcelo Gallardo en conferencia de prensa junto al nuevo presidente de River, Stéfano Di Carlo

El domingo, después de perder ante Gimnasia, decidió suspenderla y no hablar con los medios, pero finalmente lo hace este miércoles.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Este miércoles 5 de noviembre y de manera sorpresiva, Marcelo Gallardo realiza una conferencia de prensa. Después de haber suspendido la correspondiente al partido de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el pasado domingo por la noche, el entrenador habla frente a los medios esta tarde. Junto a él, estará el flamante presidente que acaba de asumir: Stéfano Di Carlo.

Claro que al término de cada encuentro, la Liga Profesional de Fútbol diagrama una rueda de prensa para que los directores técnicos respondan las preguntas de los periodistas. Sin embargo, el Muñeco optó por cancelar y no asistir al salón en la que los reporteros y las cámaras lo esperaban para escuchar su palabra en un momento de suma tensión tras lo vivido en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que Gallardo habla este miércoles a las 18 horas. En una conferencia de prensa organiza apenas unas pocas horas antes, el entrenador estará junto a Di Carlo para hablarle a los hinchas de River que esperan atentamente cada una de sus declaraciones, en medio del pésimo presente futbolístico en el que está inmerso el equipo que él mismo comanda tácticamente.

Marcelo Gallardo, director técnico de River.

Marcelo Gallardo, director técnico de River.

A falta de la palabra oficial del máximo protagonista, se estima que la continuidad de Gallardo es el motivo real de la convocatoria a conferencia de prensa. Al DT le quedan poco más de 50 días de contrato vigente ya que se termina a fin de año, por lo que el centro de atención pasa por dicha cuestión, que se supone se esclarecerá en esta rueda de prensa sorpresiva.

El clima hostil que se hizo sentir el domingo en el Estadio Monumental, está a la claras que no pasó desapercibido. Los hinchas se quedaron sin paciencia con el equipo, los silbaron en el entretiempo, los insultaron durante buena parte del segundo tiempo y se fueron a los vestuarios bajo una lluvia de silbidos que copó el ambiente de manera unánime, demostrando el enojo.

En ese contexto híper adverso después de la derrota y tras el penal malogrado por Miguel Borja en la última jugada, Gallardo se retiró de inmediato del campo de juego, sin esperar a los futbolistas como habitualmente suele hacer. No conforme con esa acción, resolvió cancelar la conferencia de prensa protocolar que estipula la Asociación del Fútbol Argentino en cada cotejo.

gallardo river prestigio

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

En definitiva, luego de todas esas situaciones que tuvieron lugar el pasado domingo, este miércoles el Muñeco hablará con la prensa y el hincha podrá escucharlo con atención. A su lado estará Di Carlo, que el día sábado ganó las elecciones con más del 60% de los votos y recién asumió el lunes por la tarde, por lo que su gestión apenas lleva un puñado de horas.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Marcelo Gallardo realizará una conferencia de prensa este miércoles 5 de noviembre a las 18 horas.
  • Gallardo hablará junto a Stéfano Di Carlo, el flamante presidente de River que asumió esta semana.
  • El DT de River había cancelado la conferencia de prensa tras la derrota del domingo ante Gimnasia (LP) en el Monumental.
