Marcelo Gallardo se enojó con un periodista tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: “Cambiá la pregunta”

En el Estadio Más Monumental, River Plate sacó adelante una complicada serie ante Libertad y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario igualó por 1-1 en la vuelta tras el empate sin goles en Paraguay y lo ganó por penales con una atajada de Franco Armani.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se mostró aliviado por haber avanzado, pero también algo incómodo por la labor de su equipo. En ese contexto, reaccionó con enojo ante la pregunta de un periodista en la sala de prensa.

“Te quiero preguntar por un balance general de la serie, si fue justo el pase de River a cuartos. ¿Te deja preocupado el segundo tiempo por el rendimiento futbolístico?”, consultó el periodista.

Y Gallardo reaccionó: “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”. Ante la repregunta, sobre si el rendimiento del partido lo dejaba preocupado, Gallardo elevó su enojo.

“No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. La noche era oscura para nosotros. Estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando la cosa viene mal parida… Hoy cayó la moneda de este lado. No está mal que eso pase”, soltó el DT.

Y se extendió aportando algo más de análisis: “Obviamente tenemos que mejorar, tener mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos y eso nos confundió. A veces hay que manejar los momentos, bajar la espuma y ver cómo hacer. Eso hay que corregirlo, hablar con los jugadores”.

“Esperaré recuperar a jugadores lesionados y de este partido, mejorar como equipo, tener la capacidad de estar mejor parados. Los rivales van siendo más complicados. Vamos a enfrentar a un candidato a ganar la copa y nos vamos a medir llegando de la mejor manera posible con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy”, cerró ya pensando en la serie ante Palmeiras antes de levantarse y terminar repentinamente con la conferencia.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras lograr la clasificación ante Libertad, el Millonario volverá enfocarse en el plano local. Será el lunes 25 de agosto a las 21.15 ante Lanús como visitante en el marco de la sexta jornada del campeonato.

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores

Sao Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

(BRA) vs. (ECU) River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

(ARG) vs. (BRA) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)

(ARG) vs. (ARG) Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)

