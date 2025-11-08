Mientras define la formación de River para el Superclásico, la gran noticia que recibió Gallardo

El Superclásico del próximo domingo se lleva la atención principal de la actividad deportiva en Argentina. River visitará a Boca desde las 16.30 horas con la misión de revertir su flojo presente, asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también no perder terreno en la tabla anual, que otorga cupos a la Copa Libertadores 2026. Si bien la cabeza de Marcelo Gallardo está enfocada al 100% en el duelo ante el rival de toda la vida, este sábado recibió una hermosa noticia familiar.

Geraldine La Rosa, esposa y madre de los cuatro hijos del Muñeco, compartió una muy linda noticia en su cuenta de Instagram: Benjamín tuvo su estreno oficial en el Club Parque Chas. El más chico de lo Gallardo es categoría 2019 y apenas tiene 6 años. En la historia que compartió su madre se lo ve con un pulgar arriba, feliz y con toda la ropa del Club Parque Chas.

Cabe destacar que son muchos los ex jugadores de River que dieron sus primeros pasos en el baby en el Club Parque Chas, aunque el más recordado de todos es Javier Saviola, quien en 2009 realizó una generosa donación para que el club no desaparezca. Ese gesto quedó marcado de por vida y las autoridades del club lo siguen agradeciendo hasta los días que corren.

Gallardo, entre la felicidad por Benjamín y el once para el Superclásico

Si bien resta la confirmación oficial, todo indica que River saldrá a La Bombonera desde el arranque con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Cabe destacar que durante la semana también probó con Juan Carlos Portillo entre los centrales y así armó una línea de cinco en el fondo. Por otro lado, Sebastián Driussi apareció entre los convocados, pero iría al banco ya que viene sin ritmo futbolístico tras sufrir una distensión en su isquiotibial izquierdo el pasado 24 de octubre.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Montiel y Driussi recuperados, los convocados de River para el Superclásico ante Boca

DATOS CLAVE