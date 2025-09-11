Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

A 10 años de llegar a River, Casco recordó la final de Madrid y contó un detalle inédito de su “caño” a Centurión que involucra a Gallardo

El lateral izquierdo repasó sus mejores momentos con la camiseta del Millonario, a una década de su arribo.

Por Joaquín Alis

Casco recordó la final de Madrid y contó un detalle inédito de su histórico caño a Centurión
© Getty ImagesCasco recordó la final de Madrid y contó un detalle inédito de su histórico caño a Centurión

Milton Casco cumplió diez años defendiendo la camiseta de River. El lateral, que suma 311 presencias en la institución, repasó sus mejores momentos en la última década, con dos sucesos muy memorables: la final de Madrid y el “caño” que le tiró a Ricardo Centurión.

Sobre la obtención de la Copa Libertadores 2018, expresó: “La verdad que fue algo increíble. Es un momento que quedó para la historia. Creo que me tocó vivir el momento más hermoso del club. Lo he disfrutado y lo sigo disfrutando. Si me decías en un principio que iba a ser así, no lo creía.

“En la fase de grupos fueron partidos bravísimos, los sacamos adelante y pudimos coronar la Copa Libertadores ganándole a Boca en en el Bernabéu. Fue algo increíble, con la familia también presente. Fue algo único que no sé si se va a volver a revertir y yo tuve la suerte de poder estar“, agregó.

Luego, recordó el momento en el que dejó en el camino a Centurión en 2019: “Fue una jugada muy rápida. Cuando veo a mi compañero, estaba con marca. Justo tenía a Marcelo al lado que me dijo: ‘Jugatela’. Me quedó para tirar el caño y salió (en realidad, no pasó entre las piernas), así que que quedó un lindo recuerdo“.

La emoción de Casco al hablar de Gallardo

Cuando le tocó hablar del Muñeco, el lateral izquierdo soltó: “Desde el primer momento que me llamó, me transmitió su confianza. Tiene una forma de ser muy leal. La primera vez que hablé con él, me lo demostró. Estoy muy agradecido tanto a él como a Matías (Biscay), a Hernán (Buján) y a los profes. Han sido personas extraordinarias conmigo”.

“Hemos vivido muchísimas cosas juntos a lo largo de los años. Se lo agradezco también porque ha sido una persona muy importante para mí. Han sacado lo mejor de mí, así que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Para cada uno de mis compañeros también, que hemos vivido a lo largo de los años momentos hermosos”, cerró.

Publicidad
Enzo Francescoli, del nivel “5 puntos” al mensaje esperanzador para los hinchas de River: “Genera algo irreversible y crece”

ver también

Enzo Francescoli, del nivel “5 puntos” al mensaje esperanzador para los hinchas de River: “Genera algo irreversible y crece”

Gallardo mete mano, la probable formación de River para enfrentar a Estudiantes

ver también

Gallardo mete mano, la probable formación de River para enfrentar a Estudiantes

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
River hoy: obras en el Monumental, 10 años de Casco en el club y el ojo puesto en Montiel y Acuña
River Plate

River hoy: obras en el Monumental, 10 años de Casco en el club y el ojo puesto en Montiel y Acuña

311 partidos, 5 goles y 13 títulos: se cumplen 10 años de la llegada de Milton Casco a River
River Plate

311 partidos, 5 goles y 13 títulos: se cumplen 10 años de la llegada de Milton Casco a River

River hoy: cláusula multimillonaria para Kevin Castaño, amistoso solidario por Bahía Blanca y más
River Plate

River hoy: cláusula multimillonaria para Kevin Castaño, amistoso solidario por Bahía Blanca y más

La fuerte crítica de un ex Boca al gobierno de Milei: "La gente está sufriendo día a día"
Fútbol Argentino

La fuerte crítica de un ex Boca al gobierno de Milei: "La gente está sufriendo día a día"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo