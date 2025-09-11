Milton Casco cumplió diez años defendiendo la camiseta de River. El lateral, que suma 311 presencias en la institución, repasó sus mejores momentos en la última década, con dos sucesos muy memorables: la final de Madrid y el “caño” que le tiró a Ricardo Centurión.

Sobre la obtención de la Copa Libertadores 2018, expresó: “La verdad que fue algo increíble. Es un momento que quedó para la historia. Creo que me tocó vivir el momento más hermoso del club. Lo he disfrutado y lo sigo disfrutando. Si me decías en un principio que iba a ser así, no lo creía.

“En la fase de grupos fueron partidos bravísimos, los sacamos adelante y pudimos coronar la Copa Libertadores ganándole a Boca en en el Bernabéu. Fue algo increíble, con la familia también presente. Fue algo único que no sé si se va a volver a revertir y yo tuve la suerte de poder estar“, agregó.

Luego, recordó el momento en el que dejó en el camino a Centurión en 2019: “Fue una jugada muy rápida. Cuando veo a mi compañero, estaba con marca. Justo tenía a Marcelo al lado que me dijo: ‘Jugatela’. Me quedó para tirar el caño y salió (en realidad, no pasó entre las piernas), así que que quedó un lindo recuerdo“.

La emoción de Casco al hablar de Gallardo

Cuando le tocó hablar del Muñeco, el lateral izquierdo soltó: “Desde el primer momento que me llamó, me transmitió su confianza. Tiene una forma de ser muy leal. La primera vez que hablé con él, me lo demostró. Estoy muy agradecido tanto a él como a Matías (Biscay), a Hernán (Buján) y a los profes. Han sido personas extraordinarias conmigo”.

“Hemos vivido muchísimas cosas juntos a lo largo de los años. Se lo agradezco también porque ha sido una persona muy importante para mí. Han sacado lo mejor de mí, así que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Para cada uno de mis compañeros también, que hemos vivido a lo largo de los años momentos hermosos”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Enzo Francescoli, del nivel “5 puntos” al mensaje esperanzador para los hinchas de River: “Genera algo irreversible y crece”