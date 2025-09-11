Gallardo mete mano, la probable formación de River para enfrentar a Estudiantes

Pese a no haber competido el último fin de semana, en River fueron días movidos, especialmente por los convocados a sus selecciones. El Millonario afronta una etapa clave en el año y no puede sufrir más lesiones. Todos los citados a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas regresaron en condiciones y serán tenidos en cuenta para enfrentar a Estudiantes el próximo sábado, cuando los de Marcelo Gallardo se midan ante los de Eduardo Domínguez desde las 19 horas por la octava jornada del Torneo Clausura.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo meterá mano en el equipo, buscará cuidar a los futbolistas que jugaron con sus selecciones para no sobrecargarlos físicamente, es que el próximo miércoles 17 de septiembre será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Monumental. La intención del Muñeco es poner un mix de titulares y suplentes.

¿Cómo formaría River ante Estudiantes?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once de River para jugar contra Estudiantes sería: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Bustos jugaría como titular ante Estudiantes. (Foto: Prensa River).

River necesita sumar de a tres para mantenerse en la cima de ambas tablas

Los de Marcelo Gallardo tienen puesta la cabeza en los tres frentes en los que sigue compitiendo: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores. De cara al duelo ante Estudiantes será fundamental sumar de a tres para seguir siendo líder tanto de la Zona B del Clausura como también de la tabla anual, la que da cupos a las copas internacionales de 2026. En la del campeonato doméstico acumula 15 unidades -una más que Vélez- y en la anual tiene 46 puntos, uno más que Boca.

ver también Surgió de River, se retiró en Europa y se ilusionó con volver como DT en el futuro: “No se sabe lo que puede pasar”

¿Qué se le viene a River?

River no puede perder el foco y el partido ante Estudiantes es importante para los de Gallardo, pero apenas unos días después será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El miércoles 17 de septiembre, desde las 21 horas, el Millonario recibirá a Palmeiras, mientras que una semana más tarde visitará al Verdao en San Pablo. En el medio jugará en condición de visitante contra Atlético Tucumán.

Publicidad

Publicidad

ver también Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores