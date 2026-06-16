Ultimátum de River a Maxi Salas: pedido de que busque club y condición para continuar

En las últimas horas, las autoridades del Millonario mantuvieron una reunión con el delantero. Los detalles del complicado contexto.

A mediados de 2025, River supo desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios de Maximiliano Salas, que venía deslumbrando con la camiseta de Racing, donde conformó una gran dupla ofensiva con “Maravilla” Martínez. Sin embargo, lo cierto es que el artillero no pudo sostener esos rendimientos en Núñez.

Por el contrario, en el Millonario, el oriundo de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, dejó bastante que desear desde su desembarco. Así fue como pasó de titular a relegado, ingresando directo y sin escalas en la lista negra de prescindibles que diagramaron Eduardo Coudet, Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria.

En medio de ese panorama, en las últimas horas y según pudo saber BOLAVIP, las autoridades de River mantuvieron una delicada reunión con el jugador surgido de las divisiones inferiores de All Boys y con pasado también en O’Higgins, Necaxa y Palestino. Por intermedio de la misma, le solicitaron a Salas que comience a buscar una nueva institución.

Paralelamente, en caso de que el delantero de 28 años de edad no consiga otro club, se puso como condición que deberá aceptar una considerable reducción salarial para poder permanecer en el plantel profesional. Un contexto similar al que sucedió con otros jugadores que dejaron de ser prioridad para el cuerpo técnico y la dirigencia.

Maxi Salas, apartado de la pretemporada. (Foto: Getty)

De todas maneras, el agente de Salas se despachó con una respuesta contundente y negativa al respecto. Es que le comunicó a River que no aceptarán la condición bajo ningún punto de vista y que la entidad Millonaria tiene que cumplir con lo firmado. Por ende, hay un cortocircuito en puerta entre ambas partes.

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Mientras tanto, Salas cree que todavía está en condiciones de revertir la situación y poder seguir defendiendo la camiseta de River. Algo que, sin ningún tipo de dudas, estará supeditado al mercado de pases que pueda seguir llevando adelante el equipo de Coudet y la potencial contratación de nombres propios en el sector ofensivo.

Lo cierto es que, un rato después de la reunión, River llevó a cabo un comunicado oficial en el que confirmó qué jugadores fueron borrados de la pretemporada en Alicante, España. Y lo cierto es que, entre ellos, se encuentra el propio Salas, por lo que es un hecho ineludible que el “7” Millonario correrá muy de atrás pensando en lo que viene.

Los borrados de la pretemporada

Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda son los jugadores que fueron apartados de la pretemporada de River.

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Los números de Salas en River

Maximiliano Salas acumula 7 anotaciones al cabo de 37 anotaciones de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y está cotizado en 4.500.000 euros según el sitio web especializado Transfermarkt.

DATOS CLAVE

Maximiliano Salas fue apartado de la pretemporada de River en Alicante, España.

4.500.000 euros es su cotización actual en el sitio web Transfermarkt.

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