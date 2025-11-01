El inesperado motivo por el que los shows de Dua Lipa en el Monumental condicionan a River de cara al Superclásico

La preparación de River para cada partido siempre estuvo marcada por la concentración del plantel en el Monumental. Sin embargo, esa liturgia característica en Núñez vivirá una doble interrupción consecutiva que obligará al Millonario a alterar su rutina antes de dos compromisos trascendentales: el cruce ante Gimnasia y, sobre todo, el Superclásico frente a Boca.

Todo se debe a una curiosa coincidencia de eventos de alto impacto, ambos ajenos a lo estrictamente futbolístico. El primero se dio este fin de semana y tiene vínculo directo con la vida institucional: las elecciones presidenciales del club.

Para recibir al Lobo, este domingo a las 20.30, el plantel debió trasladarse al Hotel Hilton de Puerto Madero, ya que el despliegue logístico y de seguridad que generaron los comicios, que culminaron con la proclamación de Stefano Di Carlo como nuevo presidente, impidió mantener la concentración en el estadio.

Pero, la historia volverá a repetirse antes del Superclásico, pautado para el domingo 9 de noviembre a las 16.30, aunque por un motivo completamente distinto y de alcance internacional: la llegada de Dua Lipa.

¿A qué se debe esto? Pues que en el marco de su gira mundial Radical Optimism Tour, la artista angloalbanesa ofrecerá dos recitales con entradas agotadas en el Monumental, el viernes 7 y el sábado 8. Ese movimiento masivo de producción y seguridad volverá a cerrar el acceso habitual del plantel al estadio, por lo que River deberá concentrar nuevamente fuera del club. El Hilton, una vez más, aparece como la opción más probable.

Se pierde el banderazo

Además, con el Monumental abocado a los preparativos de los recitales, River no podrá realizar en su casa el tradicional “banderazo” previo al choque con Boca. Ese ritual, que siempre funcionó como un impulso anímico extra para el equipo, debería ser reubicado o directamente cancelado. Así, la planificación de Gallardo y compañía para la recta final del año queda condicionada por una seguidilla tan inédita como curiosa de contratiempos extradeportivos.

