Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El inesperado motivo por el que los shows de Dua Lipa en el Monumental condicionan a River de cara al Superclásico

La jornada electoral en el club y los shows de la estrella pop angloalbanesa fuerzan un cambio de planes por duplicado para el equipo de Gallardo en sus concentraciones.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Los recitales de Dua Lipa en el Monumental representan un contratiempo para el plantel de River.
© GettyLos recitales de Dua Lipa en el Monumental representan un contratiempo para el plantel de River.

La preparación de River para cada partido siempre estuvo marcada por la concentración del plantel en el Monumental. Sin embargo, esa liturgia característica en Núñez vivirá una doble interrupción consecutiva que obligará al Millonario a alterar su rutina antes de dos compromisos trascendentales: el cruce ante Gimnasia y, sobre todo, el Superclásico frente a Boca.

Todo se debe a una curiosa coincidencia de eventos de alto impacto, ambos ajenos a lo estrictamente futbolístico. El primero se dio este fin de semana y tiene vínculo directo con la vida institucional: las elecciones presidenciales del club.

Para recibir al Lobo, este domingo a las 20.30, el plantel debió trasladarse al Hotel Hilton de Puerto Madero, ya que el despliegue logístico y de seguridad que generaron los comicios, que culminaron con la proclamación de Stefano Di Carlo como nuevo presidente, impidió mantener la concentración en el estadio.

Pero, la historia volverá a repetirse antes del Superclásico, pautado para el domingo 9 de noviembre a las 16.30, aunque por un motivo completamente distinto y de alcance internacional: la llegada de Dua Lipa.

¿A qué se debe esto? Pues que en el marco de su gira mundial Radical Optimism Tour, la artista angloalbanesa ofrecerá dos recitales con entradas agotadas en el Monumental, el viernes 7 y el sábado 8. Ese movimiento masivo de producción y seguridad volverá a cerrar el acceso habitual del plantel al estadio, por lo que River deberá concentrar nuevamente fuera del club. El Hilton, una vez más, aparece como la opción más probable.

Se pierde el banderazo

Además, con el Monumental abocado a los preparativos de los recitales, River no podrá realizar en su casa el tradicional “banderazo” previo al choque con Boca. Ese ritual, que siempre funcionó como un impulso anímico extra para el equipo, debería ser reubicado o directamente cancelado. Así, la planificación de Gallardo y compañía para la recta final del año queda condicionada por una seguidilla tan inédita como curiosa de contratiempos extradeportivos.

Publicidad

En síntesis

  • River Plate alteró su concentración por las elecciones presidenciales y un show de Dua Lipa.
  • El equipo de Marcelo Gallardo no concentró en Núñez para el Superclásico ante Boca Juniors.
  • La cantante Dua Lipa dará dos shows con entradas agotadas el 7 y 8 de noviembre en el Monumental.
Con dos bajas de peso, Marcelo Gallardo presentó los convocados de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

ver también

Con dos bajas de peso, Marcelo Gallardo presentó los convocados de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

ver también

Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Mientras en La Bombonera abre un Hard Rock, en el Monumental se inaugurará un nuevo restaurante con un guiño a la historia del club
Fútbol Argentino

Mientras en La Bombonera abre un Hard Rock, en el Monumental se inaugurará un nuevo restaurante con un guiño a la historia del club

Con una quinta bandeja, el ambicioso proyecto de River para llevar a cabo una nueva ampliación del Estadio Monumental
River Plate

Con una quinta bandeja, el ambicioso proyecto de River para llevar a cabo una nueva ampliación del Estadio Monumental

AFA confirmó precios y cómo comprar las entradas para Argentina vs. Colombia en el Monumental
Selección Argentina

AFA confirmó precios y cómo comprar las entradas para Argentina vs. Colombia en el Monumental

Así quedó la clasificación a la Libertadores 2026 por tabla
Fútbol Argentino

Así quedó la clasificación a la Libertadores 2026 por tabla

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo